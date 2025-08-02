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Скільки техніки та військових втратила армія РФ за добу: дані ОТУВ «Харків»

Фронт 13:17   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Скільки техніки та військових втратила армія РФ за добу: дані ОТУВ «Харків»

Про втрати армії РФ та обстріли поінформували 2 серпня в ОТУВ «Харків».

«На нашому напрямку ворог — чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників. Минулої доби російські окупанти нанесли: три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБ і шести НАР, здійснили 582 обстріли позицій наших військ, з них 147 ударів дронами-камікадзе», – розповіли українські захисники.

Зазначається, що за добу ворог втратив 52 особи, з яких — 27 безповоротними.

Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 107 одиниць озброєння та військової техніки, з них шість артилерійських систем, дев’ять автомобілів, 88 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки.

Знищено: 122 укриття для особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, місце зберігання БП та місце зберігання ПММ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати армії РФ та обстріли поінформували 2 серпня в ОТУВ «Харків».".