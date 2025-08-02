Скільки техніки та військових втратила армія РФ за добу: дані ОТУВ «Харків»
Про втрати армії РФ та обстріли поінформували 2 серпня в ОТУВ «Харків».
«На нашому напрямку ворог — чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників. Минулої доби російські окупанти нанесли: три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБ і шести НАР, здійснили 582 обстріли позицій наших військ, з них 147 ударів дронами-камікадзе», – розповіли українські захисники.
Зазначається, що за добу ворог втратив 52 особи, з яких — 27 безповоротними.
Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 107 одиниць озброєння та військової техніки, з них шість артилерійських систем, дев’ять автомобілів, 88 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки.
Знищено: 122 укриття для особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, місце зберігання БП та місце зберігання ПММ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати армії РФ та обстріли поінформували 2 серпня в ОТУВ «Харків».".