В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор

Ворожі телеграм-канали продовжують інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.

«Поки росіяни створюють міфи про свою перемогу, ми будемо ці міфи безжально знищувати. Росіяни невпинно просуваються вперед на лівому березі Вовчанська. Ну це якщо вірити телеграм-каналу «Северный ветер», то кожен день війська просуваються на 150-300-400-700 метрів… Взявши у руки калькулятор та уважно передивившись зведення «Северного ветра», у підсумку ми отримали приголомшливі цифри. Якщо вірити руським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулись на 6600 метрів, а у жовтні – ще на 10400, а всього за два місяці – аж на 17 км!», – пишуть українські захисники.

Там нагадали, що загальна довжина Вовчанська вздовж осі «північ–південь» складає орієнтовно 7,5 км, а ширина (захід–схід) – близько 3 км.

«Мабуть, у російській армії вигадали свій, альтернативний метр, яким вимірюють просування», – зазначили в ОТУ «Харків».

Нагадаємо, у зведенні 10 листопада в Інституті вивчення війни повідомили, що дані ворога про нібито просування ЗС РФ у центральній частині Вовчанська, а також у районі автомагістралі Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка, виявилися фейковими. Проте на Куп’янському напрямку в росіян є деякі успіхи.