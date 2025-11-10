Live

В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор

Фронт 12:07   10.11.2025
Вікторія Яковенко
В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор Фото: ОТУВ “Харків”

Ворожі телеграм-канали продовжують інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.

«Поки росіяни створюють міфи про свою перемогу, ми будемо ці міфи безжально знищувати. Росіяни невпинно просуваються вперед на лівому березі Вовчанська. Ну це якщо вірити телеграм-каналу «Северный ветер», то кожен день війська просуваються на 150-300-400-700 метрів… Взявши у руки калькулятор та уважно передивившись зведення «Северного ветра», у підсумку ми отримали приголомшливі цифри. Якщо вірити руським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулись на 6600 метрів, а у жовтні – ще на 10400, а всього за два місяці – аж на 17 км!», – пишуть українські захисники.

Там нагадали, що загальна довжина Вовчанська вздовж осі «північ–південь» складає орієнтовно 7,5 км, а ширина (захід–схід) – близько 3 км.

«Мабуть, у російській армії вигадали свій, альтернативний метр, яким вимірюють просування», – зазначили в ОТУ «Харків».

ситуация в Волчанске
Фото: ОТУВ “Харків”
ситуация в Волчанске
Фото: ОТУВ “Харків”

Нагадаємо, у зведенні 10 листопада в Інституті вивчення війни повідомили, що дані ворога про нібито просування ЗС РФ у центральній частині Вовчанська, а також у районі автомагістралі Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка, виявилися фейковими. Проте на Куп’янському напрямку в росіян є деякі успіхи.

Читайте також: Генштаб: за добу на Харківщині зафіксували 32 бої

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
10.11.2025, 12:45
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
10.11.2025, 10:05
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
10.11.2025, 10:41
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
10.11.2025, 11:55
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
10.11.2025, 12:14

Новини за темою:

08.11.2025
Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ
05.11.2025
У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу
04.11.2025
СОУ знищують росіян у Куп’янську, тривають контрдиверсійні заходи – Генштаб
03.11.2025
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
01.11.2025
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі телеграм-канали продовжують інформувати про «свої перемоги у Вовчанську». Однак в ОТУВ «Харків» спростували ці дані.".