У неділю в Харкові та області розгуляється стихія: прогноз погоди на 17 травня

Погода 19:07   16.05.2026
У неділю, 17 травня, у Харкові та області вночі місцями невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями значний. Вранці та вдень гроза, місцями град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів тепла, вдень – 20–22, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів зі знаком «плюс», удень – 18–23.

Вітер північний, 5-10 м/с, удень під час грози подекуди шквали до 15-20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у неділю, 17 травня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища: гроза, сильний дощ, град та пориви вітру до 15–20 м/с.



