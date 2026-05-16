У неділю в Харкові та області розгуляється стихія: прогноз погоди на 17 травня

У неділю, 17 травня, у Харкові та області вночі місцями невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями значний. Вранці та вдень гроза, місцями град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів тепла, вдень – 20–22, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів зі знаком «плюс», удень – 18–23.

Вітер північний, 5-10 м/с, удень під час грози подекуди шквали до 15-20 м/с.

