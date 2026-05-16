Хімічне підприємство на Харківщині труїло землю: хто під підозрою
Головній інженерці хімічного підприємства у Чугуївському районі Харківщини повідомили про підозру у забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ). Через витоки з технологічного обладнання в ґрунт потрапили небезпечні речовини — амоній, нітрати, фосфор — зі значним перевищенням норм.
Підприємство, яке виробляє хімічну продукцію, мийні засоби, органічні речовини, олії та жири, тривалий час працювало з порушенням вимог природоохоронного законодавства, повідомили в обласній прокуратурі.
Головна інженерка підприємства відповідала за екологічну безпеку виробництва, контроль за відходами та дотримання природоохоронних норм. Однак, як встановило слідство, вона не забезпечила належного контролю за роботою технологічного обладнання та виробничими процесами. У результаті на території підприємства стався витік забруднювальних речовин, які потрапили у ґрунт.
Комплексна судова експертиза підтвердила значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших речовин, небезпечних для довкілля. Судова інженерно-екологічна експертиза встановила, що причиною забруднення стала саме господарська діяльність підприємства та витоки з технологічного обладнання.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Державна екологічна інспекція у Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих навколишньому середовищу регіону внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 24 квітня він становив 565 млрд 717 млн грн.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загрязнение, новини Харкова, підприємство, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 18:05;