Химическое предприятие на Харьковщине отравляло землю: кто под подозрением

Главному инженеру химического предприятия в Чугуевском районе Харьковщины сообщили о подозрении в загрязнении земель (ч. 1 ст. 239 УКУ). Из-за утечек из технологического оборудования в почву попали опасные вещества — аммоний, нитраты, фосфор — со значительным превышением норм.

Предприятие, производящее химическую продукцию, моющие средства, органические вещества, масла и жиры, в долгое время работало с нарушением требований природоохранного законодательства, сообщили в областной прокуратуре.

Главный инженер предприятия отвечала за экологическую безопасность производства, контроль за отходами и соблюдение природоохранных норм. Однако, как установило следствие, она не обеспечила надлежащего контроля за работой технологического оборудования и производственными процессами. В результате на территории предприятия произошла утечка загрязняющих веществ и они попали в почву.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила значительное превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других веществ, опасных для окружающей среды. Судебная инженерно-экологическая экспертиза установила, что причиной загрязнения стала именно хозяйственная деятельность предприятия и утечки из технологического оборудования.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде региона в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 24 апреля он составлял 565 млрд 717 млн ​​грн.