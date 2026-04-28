Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи назвали сумму

Общество 15:24   28.04.2026
Виктория Яковенко
Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 24 апреля 2026 года он составляет 565 млрд 717 млн ​​грн.

Наибольший ущерб – более 544 млрд – региону был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7,7 миллиона квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб из-за выбросов 560,6 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Кроме этого, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.

«Опубликованные данные — это не просто статистика, а задокументированные факты экологических правонарушений, которые до сих пор продолжаются и нуждаются в надлежащей правовой оценке», — отметили в экоинспекции.

