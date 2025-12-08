Более 531 млрд грн – обновленная сумма ущерба экологии Харьковщины от войны

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 5 декабря он составил 531 млрд 589 млн грн.

Наибольший ущерб – в размере около 520 млрд – региона был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7,5 миллиона квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 557,7 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Кроме этого, по данным экологов, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что 1,9 млрд грн – размер ущерба окружающей среде в результате вражеских обстрелов, из-за которых были повреждены и разрушены здания Харьковского национального университета им. Каразина, в том числе учебные. Речь идет об ударах РФ в период с марта по июль 2025, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.