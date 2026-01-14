Ущерб окружающей среде от войны на Харьковщине достиг более 545 млрд грн

Государственная экологическая инспекции в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на январь он составляет 545 млрд 130 млн грн.

Наибольший ущерб – около 534 млрд – области был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 558 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Также 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн, добавили экологи.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области произошло четыре пожара: в селе Александровка горели конструктивные элементы частного дома на площади 90 м кв, в селе Жуков Яр на территории двух частных домовладений горели две хозяйственные постройки на площади 70 и 40 м кв, а также автомобиль, в селе Раздольное горел частный дом на площади 100 м кв.