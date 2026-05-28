Шесть раз штурмовала РФ на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Шевяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Один бой продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Купянска.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, во 2-м корпусе НГУ «Хартия» сообщают, что совместно с другими подразделениями СОУ строят глубокоэшелонированную оборону на Харьковском направлении. Говорят, такой приказ отдал Главнокомандующий ВСУ.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 16:47;