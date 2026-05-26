Есть ли право на радость во время войны? Ответ психиатра из Харькова (видео)

Здоровье 19:11   26.05.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Эмоциональный баланс важен для нормального функционирования психики, поэтому даже во время войны необходимо позволять себе переживать не только грусть, но и радость, подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» врач-психиатр Артем Гарагуля.

В то же время, констатировал он, люди могут сталкиваться с осуждением и непониманием, когда демонстрируют свою радость в соцсетях. Врач объясняет это тем, что другие пользователи могут переживать сложные обстоятельства, находиться в ином эмоциональном состоянии и быть не в силах отреагировать позитивно. Из-за этого могут возникать конфликты.

«Но не надо этого бояться и не надо наказывать себя или испытывать вину за то, что вы чувствуете радость. Радость — это такая же нормальная физиологическая эмоция, как и грусть, в целом… Радоваться обязательно нужно — и стоит находить для себя личные источники радости», — пояснил врач-психиатр.

Подавление негативных эмоций, предупреждает специалист, может привести к психическим нарушениям, которые будут иметь физиологические проявления. Если человек долгое время не дает этим эмоциям выход, это может повлечь за собой психосоматические последствия. Это могут быть обострения хронических заболеваний, нарушения работы пищеварительной системы: гастриты, язвы, расстройства желудочно-кишечного тракта.

