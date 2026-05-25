Психическое здоровье харьковчан во время войны: как себе помочь (видео)
Как полномасштабная война повлияла на психическое здоровье харьковчан и что помогает его поддерживать, рассказал МГ «Объектив» врач-психиатр Артём Гарагуля.
Из-за войны многие харьковчане выехали в другие регионы Украины, вместо них в город приехали люди из области, констатирует врач. Это, по его словам, изменило формат пациента, но не повлияло на общее количество обращений.
«Сейчас, как говорят специалисты-профессионалы, невротических расстройств должно становиться меньше, ведь человек адаптируется к войне быстрее именно в невротических состояниях. Однако на данный момент мы видим увеличение невротического контекста расстройств и увеличение тревожных и депрессивных расстройств, а также обращений по поводу острых реакций на стресс, панических состояний и многого другого», — отметил эксперт.
Уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в наркологической помощи: с зависимостями и в состоянии запоя. В то же время этого увеличилось количество обращений по поводу обострения тяжёлых психических состояний.
Что может помочь стабилизировать психическое состояние
«Первое — необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь для коррекции стрессового состояния. Например, вы пережили какое-то тяжёлое для психики событие и, чтобы снять стресс, употребляете алкоголь. Этого нельзя делать вообще, потому что это путь к формированию зависимости», — подчеркнул врач.
Второй эффективный способ нормализовать своё психическое состояние — это физическая нагрузка. Спорт или любая физическая активность запускает энергетический и гормональный обмены в организме. Это влияет на настроение: постепенно меняются осознание и эмоции, продолжил эксперт.
Третье, что касается полезных привычек и навыков, — это помощь ближнему, но при условии, что человек осознаёт, как правильно, эффективно и последовательно это осуществить. Тогда можно включаться в помощь после «прилёта» или какого-либо другого стрессового события.
Психиатр подчеркнул, что крайне важно критическое осмысление своего состояния и своих действий, а также умение проанализировать своё поведение. Ведь стрессовое состояние может проявляться как возбуждение, когда человек куда-то бежит, что-то хватает, пытается помочь, но не является последовательным и рациональным, поэтому может навредить.
Читайте также: Каким бывает острый стресс после «прилёта», объяснил психиатр из Харькова
Новости по теме:
- Категории: Здоровье, Оригинально, Харьков; Теги: здоровье, новости Харькова, психология, стресс;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Психическое здоровье харьковчан во время войны: как себе помочь (видео)», то посмотрите больше в разделе Здоровье на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 18:00;