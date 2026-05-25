Психическое здоровье харьковчан во время войны: как себе помочь (видео)

Как полномасштабная война повлияла на психическое здоровье харьковчан и что помогает его поддерживать, рассказал МГ «Объектив» врач-психиатр Артём Гарагуля.

Из-за войны многие харьковчане выехали в другие регионы Украины, вместо них в город приехали люди из области, констатирует врач. Это, по его словам, изменило формат пациента, но не повлияло на общее количество обращений.

«Сейчас, как говорят специалисты-профессионалы, невротических расстройств должно становиться меньше, ведь человек адаптируется к войне быстрее именно в невротических состояниях. Однако на данный момент мы видим увеличение невротического контекста расстройств и увеличение тревожных и депрессивных расстройств, а также обращений по поводу острых реакций на стресс, панических состояний и многого другого», — отметил эксперт.

Уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в наркологической помощи: с зависимостями и в состоянии запоя. В то же время этого увеличилось количество обращений по поводу обострения тяжёлых психических состояний.

Что может помочь стабилизировать психическое состояние

«Первое — необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь для коррекции стрессового состояния. Например, вы пережили какое-то тяжёлое для психики событие и, чтобы снять стресс, употребляете алкоголь. Этого нельзя делать вообще, потому что это путь к формированию зависимости», — подчеркнул врач.

Второй эффективный способ нормализовать своё психическое состояние — это физическая нагрузка. Спорт или любая физическая активность запускает энергетический и гормональный обмены в организме. Это влияет на настроение: постепенно меняются осознание и эмоции, продолжил эксперт.

Третье, что касается полезных привычек и навыков, — это помощь ближнему, но при условии, что человек осознаёт, как правильно, эффективно и последовательно это осуществить. Тогда можно включаться в помощь после «прилёта» или какого-либо другого стрессового события.

Психиатр подчеркнул, что крайне важно критическое осмысление своего состояния и своих действий, а также умение проанализировать своё поведение. Ведь стрессовое состояние может проявляться как возбуждение, когда человек куда-то бежит, что-то хватает, пытается помочь, но не является последовательным и рациональным, поэтому может навредить.