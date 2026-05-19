Каким бывает острый стресс после «прилёта», объяснил психиатр из Харькова

После «прилётов» в Харькове значительное количество пострадавших обращается к медикам с острой реакцией на стресс. Врач-психиатр Артём Гарагуля объяснил МГ «Объектив», что это за реакция и как можно попытаться помочь себе самостоятельно.

«Острая реакция на стресс — это временная, интенсивная реакция организма и психики, возникающая в ответ на чрезвычайно сильное, неожиданное или травмирующее событие», — объясняет специалист.

По его словам, существуют два типа острой реакции на стресс — это психомоторное возбуждение и, наоборот, ступор.

При возбуждении психики человек куда-то бежит, начинает что-то делать и не реагирует на внешние раздражители. Простыми словами, становится гиперактивным, психически перевозбуждённым. Второй вариант реакции — человек впадает в ступор, не отвечает на вопросы и вообще не реагирует ни на какие раздражители.

Психический ступор и возбуждение однозначно требуют особого внимания медиков или привлечения психологов, которые обычно выезжают на место «прилёта» вместе с ГСЧС, подчеркнул психиатр.

«Это два состояния, которые требуют особого внимания и помощи специалистов. Также существует отдельное звено психологов. Это могут быть психологи поликлиники или психологи других лечебных учреждений, к которым может обратиться пострадавший. Но это обязательно должны быть профессиональные специалисты, работающие именно с острой травмой, потому что она имеет свою особенность», — отметил врач.

Как помочь себе, если есть чувство сильного страха или стресса

По словам эксперта, самый эффективный инструмент борьбы со страхом — это перенаправление внимания на действия, требующие сосредоточенности и нагрузки. Например, во время обстрелов можно петь песни, разговаривать вслух, декламировать стихи, перебирать чётки.

«Что мы можем сделать? Загрузить свою аудиальную, визуальную, кинестетическую или тактильную систему. Как ведут себя люди, которым нужно выполнить действие, но страх является для них препятствием. Например, человек лезет ремонтировать ветряк, но боится высоты. Что делает этот человек? Он что-то говорит вслух или поёт песню, лезет без перчаток, чтобы чувствовать какие-то тактильные раздражители. Это важно», — подчеркнул специалист.