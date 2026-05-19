Ремонт ключевых дорог Харьковщины под угрозой? Денег дали в десять раз меньше
На Харьковщине дорожники восстанавливают ключевой маршрут к Славянско-Краматорской агломерации, но работам грозит дефицит финансирования.
Из-за российских дронов трасса М-03 стала слишком опасной. Поэтому вся нагрузка перекинулась на старые дороги — Т-21-21 Лозовая — Близнюки — Барвенково — Великая Камышеваха и Т-21-22 Изюм — Барвенково. По ним ежедневно ездит около 5 тысяч машин, в том числе грузовики и военная техника. Проблема в том, что эти дороги строили ещё в 50-х годах прошлого века и ни разу капитально не ремонтировали, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Поэтому перед специалистами Службы встала сложная задача — в кратчайшие сроки обеспечить надежное восстановление дорожного покрытия», — отмечают в публикации.
Самые разбитые участки возле сёл Пригожее, Гавриловка и Петровка уже латают. Используют технологию с цементом — чтобы подготовить основание к асфальту, который выдержит тяжёлую технику. Ежедневно на объектах работает несколько асфальтоукладчиков, грейдеров и экскаваторов.
Однако государство выделило на ремонт только 20 миллионов гривен, а подрядчик уже выполнил работ более чем на 190 миллионов — за свой счёт.
«Решение о полноценном финансировании аварийного ремонта до сих пор не принято. Это создаёт серьёзную угрозу для дальнейшего обеспечения транспортного сообщения со Славянско-Краматорской агломерацией и Покровским направлением линии фронта», — констатируют в Службе.
Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.
Читайте также: Асфальтный завод в зоне обстрелов: темпы ремонтов дорог Харьковщины падают
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: автодороги, дороги, новости Харькова, ремонт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ремонт ключевых дорог Харьковщины под угрозой? Денег дали в десять раз меньше», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 18:34;