Ремонт ключевых дорог Харьковщины под угрозой? Денег дали в десять раз меньше

Общество 18:34   19.05.2026
Елена Нагорная
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине дорожники восстанавливают ключевой маршрут к Славянско-Краматорской агломерации, но работам грозит дефицит финансирования.

Из-за российских дронов трасса М-03 стала слишком опасной. Поэтому вся нагрузка перекинулась на старые дороги — Т-21-21 Лозовая — Близнюки — Барвенково — Великая Камышеваха и Т-21-22 Изюм — Барвенково. По ним ежедневно ездит около 5 тысяч машин, в том числе грузовики и военная техника. Проблема в том, что эти дороги строили ещё в 50-х годах прошлого века и ни разу капитально не ремонтировали, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Поэтому перед специалистами Службы встала сложная задача — в кратчайшие сроки обеспечить надежное восстановление дорожного покрытия», — отмечают в публикации.

Самые разбитые участки возле сёл Пригожее, Гавриловка и Петровка уже латают. Используют технологию с цементом — чтобы подготовить основание к асфальту, который выдержит тяжёлую технику. Ежедневно на объектах работает несколько асфальтоукладчиков, грейдеров и экскаваторов.

Однако государство выделило на ремонт только 20 миллионов гривен, а подрядчик уже выполнил работ более чем на 190 миллионов — за свой счёт.

«Решение о полноценном финансировании аварийного ремонта до сих пор не принято. Это создаёт серьёзную угрозу для дальнейшего обеспечения транспортного сообщения со Славянско-Краматорской агломерацией и Покровским направлением линии фронта», — констатируют в Службе.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.

