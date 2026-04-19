«Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)

50% дорог государственного значения на Харьковщине — в аварийном состоянии, констатировал в комментарии МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко. В этом году будут только аварийные ремонты — ямочные и картами. Последний, по прогнозам дорожников, должен прослужить от трех до пяти лет. Капитальные ремонты в 2026-м не предусмотрены — на всю Украину не выделено ни копейки. Какие ключевые направления будут восстанавливать в первую очередь и как перекладывают асфальтобетон на окрежной Харькова в поселке Высокий — смотрите в репортаже.

Харьковские водители массово жалуются: таких ужасных дорог, как после этой зимы, никогда не видели.

Бригадир подрядной организации «Автомагистраль-Юг» Роман Гета, который работает в дорожной отрасли девять лет, констатировал: «Дороги посыпались, очень. Страшно смотреть».

Дорожники солидарны: основная причина — долгое отсутствие капитального ремонта. И еще одна, традиционная, — зима.

«Перепады температур, большой минус, плюс, дожди, снега. Старое покрытие, там сетки трещин, маленькие ямы, оно же подтаяло, попала вода, сильный мороз ударил — все, разрывает покрытие, образуется яма и проезд невозможен», — пояснил Гета.

Харьковская окружная этой весной особенно впечатляет. Дорожники отчитываются: ямы в районе Жихоря уже залатали. На очереди Бабаи и участок вдоль Песочина. На окружной в пределах поселка Высокий ремонт в последний раз делали еще до Евро-2012.

«Здесь такие ямы были — по колено, проезд был просто невозможен», — вспоминает бригадир.

Задача бригады — переложить два участка: около пятисот метров возле Высокого и более километра в самом поселке.

Прораб Максим Куриленко уточнил: «На этом участке протяженностью километр будем устраивать в объеме где-то около двух тысяч тонн асфальтобетонной смеси».

Ремонт проводят по технологии переустройства покрытия отдельными картами. По словам дорожников, она имеет преимущества перед обычным ямочным ремонтом. В рамках такого ремонта полностью заменяют только верхний слой покрытия — мелкозернистый асфальтобетон. Перед этим старый срезают, вычищают поверхность и обрабатывают битумной эмульсией.

«Это не средний, не текущий средний, это не капитальный, не реконструкция, это аварийный ремонт. Капитальный ремонт — это уже замена основы дороги, там уже идут два, а то и три слоя асфальтобетона. Это совсем другая технология. Это когда сами разбитые участки дороги, где большие выбоины, ямы, и это закрывается картами. Где маленькие ямы, там делается ямочный ремонт. Мелкий ямочный ремонт меньше служит на дороге, чем картами», — рассказал Гета.

По его оценкам, после перекладывания картой дорога при нормальном содержании может прослужить около пяти лет.

Карты укладывают в разное время, поэтому швы между ними тщательно подгоняют. Температура асфальтобетона достигает 150–160 градусов. Летом, когда на улице +40, под ногами — более +100.

Весь асфальтобетон, который использует подрядчик, — местный, с Дергачевского асфальтобетонного завода. «Этот завод стоит с 2018 года, он итальянский — Marini, очень хороший завод, плюс он экологически чистый», — отметил бригадир.

В бригаде Романа — до десяти человек. Бывало, что работали и на прифронтовых дорогах — под Волчанском и возле Золочева, под взрывами. Все работники забронированы, но все равно рук не хватает. На вопрос, платят ли деньги, Гета ответил: «Да, деньги платят, слава Богу, платят нормально, хватает. Платят стабильно, без задержек».

Замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Сергей Радченко сообщил: на этот год на эксплуатационное содержание дорог и восстановительные работы выделено 804 миллиона гривен. Средства начали поступать.

«Аварийный ремонт входит в перечень работ по эксплуатационному содержанию. На капитальный ремонт нет ни копейки в этом году. На всю Украину — на дороги, на сооружения — не выделено ни одной копейки денег на капитальный ремонт», — подчеркнул Радченко.

Служба отвечает исключительно за дороги государственного значения. В пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них находятся в аварийном состоянии.

Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются трассы на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет.

До 1 июня планируют провести аварийные ремонты на дорогах М03 (на Киев), М18 и М29 (на Днепр), а также на Р78 (от Харькова до Змиева) и на важной для военных трассе Лозовая — Близнюки — Барвенково. Что касается остального — все будет зависеть от финансирования. Технически работы можно проводить до снега, при благоприятных погодных условиях.

«Дай Бог, сделаем побольше таких участков, чтобы проезд для наших граждан, для наших Вооруженных сил, для эвакуационных, для логистических путей, для той самой «скорой». Все для нашей победы», — резюмировал Роман Гета.