«Проїзд був неможливий»: як на окружній Харкова латають ями по коліно (відео)

50% доріг державного значення на Харківщині – в аварійному стані, констатував у коментарі МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко. Цьогоріч будуть лише аварійні ремонти — ямкові та карткові. Останній, за прогнозами шляховиків, має прослужити від трьох до п’яти років. Капітальних ремонтів у 2026-му не передбачено — на всю Україну не виділено жодної копійки. Які ключові напрямки відновлюватимуть у першу чергу і як перекладають асфальтобетон на окружній Харкова у селищі Високий — дивіться у репортажі.

Харківські водії масово скаржаться: таких жахливих доріг, як після цієї зими, ніколи не бачили.

Бригадир підрядної організації «Автомагістраль-Південь» Роман Гета, який працює в дорожній галузі дев’ять років, констатував: “Дороги посипалися, дуже. Страшно дивитися”.

Дорожники солідарні: основна причина — довга відсутність капітального ремонту. Й ще одна, традиційна, — зима.

“Перепади температур, великий мінус, плюс, дощі, сніги. Старе покриття, там сітки тріщин, маленькі ями, воно ж підтануло, потрапила вода, сильний мороз ударив — все, розриває покриття, утворюється яма і проїзд неможливий”, — пояснив Гета.

Харківська кільцева цієї весни особливо вражає. Дорожники звітують: ями в районі Жихоря вже залатали. На черзі Бабаї та ділянка вздовж Пісочина. На кільцевій у межах селища Високий ремонт востаннє робили ще до Євро-2012.

“Тут такі ями були — в коліно, проїзд був просто неможливий”, — пригадує бригадир.

Завдання бригади — перекласти дві ділянки: близько п’ятисот метрів біля Високого та понад кілометр у самому селищі.

Виконроб Максим Куриленко уточнив: “На цій ділянці протяжністю кілометр будемо влаштовувати в обсязі десь близько двох тисяч тонн асфальтобетонної суміші”.

Ремонт проводять за технологією перевлаштування покриття окремими картами. За словами дорожників, вона має переваги перед звичним ямковим ремонтом. У межах такого ремонту повністю замінюють лише верхній шар покриття — дрібнозернистим асфальтобетоном. Перед цим старий зрізають, вичищають поверхню та обробляють бітумною емульсією.

“Це не середній, не поточний середній, це не капітальний, не реконструкція, це аварійний ремонт. Капітальний ремонт — це вже йде заміна основи дороги, там вже йде два, або й три шари асфальтобетону. Це зовсім інша технологія. Це коли самі розбиті ділянки дороги, де великі вибоїни, ями, і це закривається картами. Де маленькі ями, там робиться ямковий ремонт. Дрібний ямковий ремонт менше служить на дорозі, ніж картами”, — розповів Гета.

За його оцінками, після перекладання картою дорога за нормального утримання може прослужити близько п’яти років.

Карти укладають у різний час, тому шви між ними ретельно підганяють. Температура асфальту, який кладуть, сягає 150–160 градусів. Улітку, коли на вулиці +40, під ногами — понад +100.

Увесь асфальтобетон, який використовує підрядник, — місцевий, із Дергачівського асфальтобетонного заводу. “Цей завод стоїть з 2018 року, він італійський – Marini, дуже гарний завод, плюс він екологічно чистий”, — зазначив бригадир.

У бригаді Романа — до десяти людей. Бувало, що працювали й на прифронтових дорогах — під Вовчанськом та біля Золочева, під вибухами. Усі робітники заброньовані, але все одно рук не вистачає. На питання, чи платять гроші, Гета відповів: “Так, гроші платять, слава Богу, платять гроші нормально, вистачає. Платять стабільно, без затримок”.

Заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Сергій Радченко повідомив: на цей рік на експлуатаційне утримання доріг та відновлювальні роботи виділено 804 мільйони гривень. Кошти почали надходити.

“Аварійний ремонт входить до переліку робіт з експлуатаційного утримання. На капітальний ремонт немає ні копійки в цьому році. На всю Україну — на дороги, на споруди — не виділено жодної копійки грошей на капітальний ремонт”, — наголосив Радченко.

Служба відповідає виключно за дороги державного значення. У межах Харківщини протяжність державних доріг складає близько 2300 кілометрів, і 50% з них перебувають в аварійному стані.

Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є шляхи на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки — перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на 6–8 років.

До 1 червня планують провести аварійні ремонти на дорогах М03 (на Київ), М18 та М29 (на Дніпро), а також на Р78 (від Харкова до Змієва) та на важливій для військових трасі Лозова — Близнюки — Барвінкове. Щодо решти — все залежатиме від фінансування. Технічно роботи можна проводити до снігу, за сприятливих погодних умов.

“Дай Боже, зробимо побільше таких ділянок, щоб проїзд для наших громадян, для наших Збройних сил, для евакуаційних, для логістичних шляхів, для тієї самої “швидкої”. Усе для нашої перемоги”, — підсумував Роман Гета.