Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше
На Харківщині шляховики відновлюють ключовий маршрут до Слов’янсько-Краматорської агломерації, але роботам загрожує дефіцит фінансування.
Через російські дрони траса М-03 стала надто небезпечною. Тож усе навантаження перекинулося на старі дороги — Т-21-21 Лозова -Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха та Т-21-22 Ізюм – Барвінкове. Ними щодня їздить близько 5 тисяч машин, зокрема вантажівки та військова техніка. Проблема в тому, що ці дороги будували ще в 50-х роках і жодного разу капітально не ремонтували, розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«Тому перед фахівцями Служби постало складне завдання – у максимально короткі терміни забезпечити надійне відновлення дорожнього покриття.», — зазначають у публікації.
Найбільш розбиті ділянки біля сіл Пригоже, Гаврилівка та Петрівка вже латають. Використовують технологію з цементом — щоб підготувати основу до асфальту, який витримає важку техніку. Щодня на об’єктах працює кілька асфальтоукладальників, грейдерів та екскаваторів.
Але держава виділила на ремонт лише 20 мільйонів гривень, а підрядник уже виконав робіт більш ніж на 190 мільйонів — власним коштом.
«Рішення щодо повноцінного фінансування аварійного ремонту досі не ухвалене. Це створює серйозну загрозу для подальшого забезпечення транспортного сполучення зі Слов’янсько-Краматорською агломерацією та Покровським напрямком лінії фронту», — констатують у Службі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у межах Харківщини довжина державних доріг становить близько 2300 кілометрів, і 50% з них, за оцінкою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, перебувають в аварійному стані. Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є дороги на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на шість-вісім років. На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році виділяють 804 мільйони гривень. Капітальних ремонтів не буде — фінансування не передбачено.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автодороги, дороги, новини Харкова, ремонт;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 18:34;