Live

Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше

Суспільство 18:34   19.05.2026
Олена Нагорна
Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині шляховики відновлюють ключовий маршрут до Слов’янсько-Краматорської агломерації, але роботам загрожує дефіцит фінансування.

Через російські дрони траса М-03 стала надто небезпечною. Тож усе навантаження перекинулося на старі дороги — Т-21-21 Лозова -Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха та Т-21-22 Ізюм – Барвінкове. Ними щодня їздить близько 5 тисяч машин, зокрема вантажівки та військова техніка. Проблема в тому, що ці дороги будували ще в 50-х роках і жодного разу капітально не ремонтували, розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Тому перед фахівцями Служби постало складне завдання – у максимально короткі терміни забезпечити надійне відновлення дорожнього покриття.», — зазначають у публікації.

Найбільш розбиті ділянки біля сіл Пригоже, Гаврилівка та Петрівка вже латають. Використовують технологію з цементом — щоб підготувати основу до асфальту, який витримає важку техніку. Щодня на об’єктах працює кілька асфальтоукладальників, грейдерів та екскаваторів.

Але держава виділила на ремонт лише 20 мільйонів гривень, а підрядник уже виконав робіт більш ніж на 190 мільйонів — власним коштом.

«Рішення щодо повноцінного фінансування аварійного ремонту досі не ухвалене. Це створює серйозну загрозу для подальшого забезпечення транспортного сполучення зі Слов’янсько-Краматорською агломерацією та Покровським напрямком лінії фронту», — констатують у Службі.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у межах Харківщини довжина державних доріг становить близько 2300 кілометрів, і 50% з них, за оцінкою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, перебувають в аварійному стані. Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є дороги на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на шість-вісім років. На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році виділяють 804 мільйони гривень. Капітальних ремонтів не буде — фінансування не передбачено.

Читайте також: Асфальтовий завод у зоні обстрілів: ремонт доріг Харківщини сповільнюється

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше
Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше
19.05.2026, 18:34
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Собаки шукали собі господарів у центрі Харкова (відео, фото)
Собаки шукали собі господарів у центрі Харкова (відео, фото)
19.05.2026, 18:00
«Забудь, що таке знімати»: агресивний чоловік вдарив жінку в Харкові (відео)
«Забудь, що таке знімати»: агресивний чоловік вдарив жінку в Харкові (відео)
19.05.2026, 17:35
«Мертві душі» у підземній школі в Харкові: СБУ викрила схему, деталі
«Мертві душі» у підземній школі в Харкові: СБУ викрила схему, деталі
19.05.2026, 16:09
Схопив дитину, почав цілувати та облизувати обличчя: підозрюваного затримали
Схопив дитину, почав цілувати та облизувати обличчя: підозрюваного затримали
19.05.2026, 16:47

Новини за темою:

23.04.2026
Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа
22.04.2026
“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування
13.02.2026
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
10.01.2026
Циклон насувається на Харківщину: дорожники звернулись до водіїв
10.12.2025
Харківщину засніжило: ситуація на дорогах (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ремонт ключових доріг Харківщини під загрозою? Грошей дали вдесятеро менше», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 18:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині шляховики відновлюють ключовий маршрут до Слов’янсько-Краматорської агломерації, але роботам загрожує дефіцит фінансування.".