З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Коливання температури повітря з частим переходом через нуль у комплексі з великим транспортним навантаженням призвели до стрімкого руйнування дорожнього покриття, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Темпи утворення ям на дорогах державного значення у відомстві характеризують як значні.

“Щойно температурні показники дозволили розпочати роботи, дорожники Харківщини негайно взялися до ліквідації ямковості. На автошляхах області працюють десятки фахівців, залучено спеціалізовану техніку та механізми для виконання робіт за несприятливих погодних умов. Організація робіт здійснюється з урахуванням інтенсивності руху, аби мінімізувати незручності для водіїв та не наражати на небезпеку працівників, які виконують ці роботи на проїзній частині”, – інформують у службі.

Насамперед ремонтують ключові логістичні маршрути, які забезпечують обороноздатність країни, евакуаційні шляхи, а також дороги з найбільшою інтенсивністю руху. При настанні сприятливих погодних умов шляховики планують розгорнути масштабніші роботи.

Водіїв закликають бути уважними, враховувати дорожні знаки, завчасно знижувати швидкість та дотримуватись правил безпеки.