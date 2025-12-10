Харківщину засніжило: ситуація на дорогах (фото)

Перший снігопад випробував дороги Харківщини, однак ситуація – під контролем, інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Циклон, що приніс на Харківщину перший потужний снігопад, дещо послабився вже вранці. Водночас у низці районів області опади тривають і нині. У ніч проти середи для боротьби з негодою були задіяні бригади дорожників та понад 70 одиниць спеціалізованої техніки. Очищено та оброблено доріг загального користування державного значення – 1200,75 км», – йдеться у повідомленні.

Дорожники кажуть: продовжують цілодобово моніторити ситуацію на автошляхах та оперативно реагувати на зміни погодних умов задля безпеки всіх учасників руху.

Нагадаємо, ще на світанку на вулицях Харкова з’явилися комунальники та техніка, писали у СКП «Харківзеленбуд». Причина такого раннього пробудження – у місті випав перший сніг.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в середу, 10 грудня, у Харкові та області вночі та вранці буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вранці та вдень туман, видимість до 200-500 метрів.