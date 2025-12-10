Live

Харківщину засніжило: ситуація на дорогах (фото)

Суспільство 12:04   10.12.2025
Вікторія Яковенко
Харківщину засніжило: ситуація на дорогах (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Перший снігопад випробував дороги Харківщини, однак ситуація – під контролем, інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Циклон, що приніс на Харківщину перший потужний снігопад, дещо послабився вже вранці. Водночас у низці районів області опади тривають і нині. У ніч проти середи для боротьби з негодою були задіяні бригади дорожників та понад 70 одиниць спеціалізованої техніки. Очищено та оброблено доріг загального користування державного значення – 1200,75 км», – йдеться у повідомленні.

Дорожники кажуть: продовжують цілодобово моніторити ситуацію на автошляхах та оперативно реагувати на зміни погодних умов задля безпеки всіх учасників руху.

дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
дороги Харьковщины очищали от снега
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Нагадаємо, ще на світанку на вулицях Харкова з’явилися комунальники та техніка, писали у СКП «Харківзеленбуд». Причина такого раннього пробудження – у місті випав перший сніг.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в середу, 10 грудня, у Харкові та області вночі та вранці буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вранці та вдень туман, видимість до 200-500 метрів.

Читайте також: Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Евакуація під контролем дрона: з Куп’янська вивезли чотирьох людей (відео)
Евакуація під контролем дрона: з Куп’янська вивезли чотирьох людей (відео)
10.12.2025, 12:36
Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов
Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов
10.12.2025, 09:31
Перший сніг у Харкові: з ним борються комунальники та спецтехніка (фото)
Перший сніг у Харкові: з ним борються комунальники та спецтехніка (фото)
10.12.2025, 09:05
Машовець: до різкого нарощування сил може перейти РФ на Вовчанському напрямку
Машовець: до різкого нарощування сил може перейти РФ на Вовчанському напрямку
10.12.2025, 10:12
РФ била по будинках і кафе: Синєгубов про результати “прильотів”
РФ била по будинках і кафе: Синєгубов про результати “прильотів”
10.12.2025, 08:35
Новини Харкова – головне 10 грудня: удар по навчальном закладу, сніг
Новини Харкова – головне 10 грудня: удар по навчальном закладу, сніг
10.12.2025, 12:08

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харківщину засніжило: ситуація на дорогах (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 12:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший снігопад випробував дороги Харківщини, однак ситуація – під контролем, інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".