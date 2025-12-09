Live

Харків та область накриє сніжна стихія: прогноз погоди на 10 грудня

Погода 19:45   09.12.2025
Олена Нагорна
У середу, 10 грудня, у Харкові та області вночі та вранці сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вранці та вдень туман, видимість до 200-500 метрів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер уночі південний, удень північно-західний – 5 – 10 м/с.

«10 грудня мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині, Дніпропетровщині. Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині», – підтверджує синоптикиня Наталія Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Автор: Олена Нагорна
