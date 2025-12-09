Live

Мокрий сніг і туман. Жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду

Суспільство 13:10   09.12.2025
Вікторія Яковенко
Мокрий сніг і туман. Жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду Фото: Регіональний центр з гідрометеорології

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 10 грудня.

«10 грудня по місту та області вночі та вранці очікується налипання мокрого снігу; вранці та вдень туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, на Харківщині вночі без істотних опадів. Вдень у Харкові – невеликий та мокрий сніг, по області він пройде місцями. У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, інформували в Регіональному центрі з гідрометеорології.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Автор: Вікторія Яковенко
