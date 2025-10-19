Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив про очікуване погіршення погоди. Після сонячної неділі, 19 жовтня, прийде холодний понеділок.
Вночі в Харкові та області обіцяють дощ, місцями – з мокрим снігом. Вдень також дощитиме, утримається похмура погода. Вітер буде помірним – 5-10 м/с.
Температура повітря в Харкові: вночі 3 – 5° тепла, вдень 6 – 8° тепла.
В області вночі 2 – 7° тепла, вдень 5 – 10° тепла.
“Понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв”, – прокоментувала синоптикиня Наталка Діденко.
При цьому вона зазначила, що найхолодніше буде в західних областях України. Там уже наступної ночі очікують заморозки до п’яти градусів. У Харкові та області заморозки метеорологи також передбачають, але трохи пізніше – вночі з 21 на 22 жовтня.
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: заморозки, мокрый снег, новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 20:20