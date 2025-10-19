Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об ожидающемся ухудшении погоды. После солнечного воскресенья, 19 октября, придет холодный понедельник.
Ночью в Харькове и области обещают дождь, местами — с мокрым снегом. Днем также будет дождить, сохранится пасмурная погода. Ветер будет умеренным — 5-10 м/с.
Температура воздуха в Харькове: ночью 3 – 5° тепла, днем 6 – 8° тепла.
В области ночью 2 – 7° тепла, днем 5 – 10° тепла.
«Понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев», — прокомментировала синоптик Наталья Диденко.
При этом она отметила, что холоднее всего будет в западных областях Украины. Там уже будущей ночью ожидают заморозки до пяти градусов. В Харькове и области заморозки метеорологи тоже предвидят, но чуть позже — ночью с 21 на 22 октября.
