Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды

Погода 20:20   19.10.2025
Оксана Горун
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об ожидающемся ухудшении погоды. После солнечного воскресенья, 19 октября, придет холодный понедельник.

Ночью в Харькове и области обещают дождь, местами — с мокрым снегом. Днем также будет дождить, сохранится пасмурная погода. Ветер будет умеренным — 5-10 м/с.

Температура воздуха в Харькове: ночью  3 – 5° тепла, днем ​​6 – 8° тепла.

В области ночью 2 – 7° тепла, днем ​​5 – 10° тепла.

«Понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев», — прокомментировала синоптик Наталья Диденко.

При этом она отметила, что холоднее всего будет в западных областях Украины. Там уже будущей ночью ожидают заморозки до пяти градусов. В Харькове и области заморозки метеорологи тоже предвидят, но чуть позже — ночью с 21 на 22 октября.

Автор: Оксана Горун
