Май в Харькове и области начнется с заморозков: объявили II уровень опасности

Общество 13:03   30.04.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 1 мая.

«Ночью 1 мая ожидаются: по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°», — пишут синоптики.

Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на май 2026 года в Харьковской области. Вероятно, в последний месяц весны в регионе будет холоднее обычного. Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха может составлять 14,4 градуса тепла, при этом климатическая норма – 15,9 градуса с отметкой «плюс». А вот количество осадков ожидается в пределах климатической нормы – 56 мм.

