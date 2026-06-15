Live

Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан

Общество 15:28   15.06.2026
Виктория Яковенко
Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан Фото: КП «Центр обращения с животными»

Из Харьковской области военные привезли в приют кошку, которая попала в капкан и несколько дней провела без пищи и воды, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Когда ее нашли, состояние было критическое. К сожалению, из-за тяжелой травмы лапки и развития гнойного процесса, нашим врачам пришлось принять сложное, но необходимое решение — ампутацию конечности, чтобы спасти ей жизнь. Операция прошла успешно!», — отметили в приюте.

Сейчас животное находится под постоянным наблюдением ветеринаров и постепенно восстанавливается. Предстоит еще период реабилитации.

«Эта история — еще одно напоминание о том, насколько опасна уличная жизнь для животных и как важно вовремя приходить им на помощь», — отметили в КП.

Напомним, ранее работники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.

Читайте также: Пошла выпивать, а 3-летних малышей оставила на 10-летнего ребенка: реакция НПУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: ночная атака, погибли спасатели
Новости Харькова – главное 15 июня: ночная атака, погибли спасатели
15.06.2026, 16:49
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹
Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹
15.06.2026, 12:13
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда
15.06.2026, 10:50
Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан
Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан
15.06.2026, 15:28
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
15.06.2026, 09:54

Новости по теме:

03.09.2019
У центрі Харкова розмістили 120 капканів
03.09.2019
У Харкові провели акцію на підтримку українських політв’язнів (відео)
03.09.2019
«Узники Кремля»: в центре Харькова установили капканы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Харьковской области военные привезли в приют кошку, которая попала в капкан и несколько дней провела без пищи и воды, сообщили в КП «Центр обращения с животными».".