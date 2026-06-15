Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан

Из Харьковской области военные привезли в приют кошку, которая попала в капкан и несколько дней провела без пищи и воды, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Когда ее нашли, состояние было критическое. К сожалению, из-за тяжелой травмы лапки и развития гнойного процесса, нашим врачам пришлось принять сложное, но необходимое решение — ампутацию конечности, чтобы спасти ей жизнь. Операция прошла успешно!», — отметили в приюте.

Сейчас животное находится под постоянным наблюдением ветеринаров и постепенно восстанавливается. Предстоит еще период реабилитации.

«Эта история — еще одно напоминание о том, насколько опасна уличная жизнь для животных и как важно вовремя приходить им на помощь», — отметили в КП.

Напомним, ранее работники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.