Состояние было критическое: в Харькове спасли кошку, которая попала в капкан
Из Харьковской области военные привезли в приют кошку, которая попала в капкан и несколько дней провела без пищи и воды, сообщили в КП «Центр обращения с животными».
«Когда ее нашли, состояние было критическое. К сожалению, из-за тяжелой травмы лапки и развития гнойного процесса, нашим врачам пришлось принять сложное, но необходимое решение — ампутацию конечности, чтобы спасти ей жизнь. Операция прошла успешно!», — отметили в приюте.
Сейчас животное находится под постоянным наблюдением ветеринаров и постепенно восстанавливается. Предстоит еще период реабилитации.
«Эта история — еще одно напоминание о том, насколько опасна уличная жизнь для животных и как важно вовремя приходить им на помощь», — отметили в КП.
Напомним, ранее работники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 15:28;