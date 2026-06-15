Пошла выпивать, а 3-летних малышей оставила на 10-летнего ребенка: реакция НПУ
На Берестинщине правоохранители привлекли к ответственности мать, которая оставила детей без присмотра взрослых.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об инциденте получили 14 июня.
«При проверке инспектор ювенальной превенции установила, что женщина употребляла алкогольные напитки в компании знакомых, оставив трехлетних сына и дочь под наблюдением 10-летнего ребенка», — отметили правоохранители.
На 35-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП. Кроме того, ее предупредили об ответственности при повторении подобных случаев.
Напомним, пьяных мальчиков 11 и 13 лет нашли в селе Песчанка правоохранители, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Общаясь с детьми, копы узнали, что алкоголь дети купили в одном из местных магазинов. В ходе его проверки слова мальчиков подтвердились, констатировали в полиции.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 14:49;