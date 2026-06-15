Пошла выпивать, а 3-летних малышей оставила на 10-летнего ребенка: реакция НПУ

На Берестинщине правоохранители привлекли к ответственности мать, которая оставила детей без присмотра взрослых.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об инциденте получили 14 июня.

«При проверке инспектор ювенальной превенции установила, что женщина употребляла алкогольные напитки в компании знакомых, оставив трехлетних сына и дочь под наблюдением 10-летнего ребенка», — отметили правоохранители.

На 35-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП. Кроме того, ее предупредили об ответственности при повторении подобных случаев.

Напомним, пьяных мальчиков 11 и 13 лет нашли в селе Песчанка правоохранители, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Общаясь с детьми, копы узнали, что алкоголь дети купили в одном из местных магазинов. В ходе его проверки слова мальчиков подтвердились, констатировали в полиции.