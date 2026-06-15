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Пішла випивати, а 3-річних малюків залишила на 10-річну дитину: реакція НПУ

Суспільство 14:49   15.06.2026
Вікторія Яковенко
Пішла випивати, а 3-річних малюків залишила на 10-річну дитину: реакція НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

На Берестинщині правоохоронці притягнули до відповідальності матір, яка залишила дітей без нагляду дорослих.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про подію отримали 14 червня.

«Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції встановила, що жінка вживала алкогольні напої у компанії знайомих, залишивши трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини», – зазначили правоохоронці.

На 35-річну жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Крім того, її попередили про відповідальність у разі повторення подібних випадків.

оставила детей без присмотра на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, п’яних хлопчиків 11 та 13 років знайшли в селі Піщанка правоохоронці, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Поспілкувавшись з дітьми, копи дізналися, що алкоголь діти купили в одному з місцевих магазинів. Під час його перевірки слова хлопчиків підтвердилися, констатували в поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Берестинщині правоохоронці притягнули до відповідальності матір, яка залишила дітей без нагляду дорослих.".