Пішла випивати, а 3-річних малюків залишила на 10-річну дитину: реакція НПУ
На Берестинщині правоохоронці притягнули до відповідальності матір, яка залишила дітей без нагляду дорослих.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про подію отримали 14 червня.
«Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції встановила, що жінка вживала алкогольні напої у компанії знайомих, залишивши трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини», – зазначили правоохоронці.
На 35-річну жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Крім того, її попередили про відповідальність у разі повторення подібних випадків.
Нагадаємо, п’яних хлопчиків 11 та 13 років знайшли в селі Піщанка правоохоронці, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Поспілкувавшись з дітьми, копи дізналися, що алкоголь діти купили в одному з місцевих магазинів. Під час його перевірки слова хлопчиків підтвердилися, констатували в поліції.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, мать, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 14:49;