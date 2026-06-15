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Розкаявся і заплатив: судитимуть «чорного лісоруба» на Харківщині – слідство

Суспільство 14:19   15.06.2026
Вікторія Яковенко
Розкаявся і заплатив: судитимуть «чорного лісоруба» на Харківщині – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу мешканця села Пересічне. Слідство встановило, що він протягом квітня — листопада 2024 року систематично здійснював незаконну вирубку лісів Богодухівського та Харківського районів.

«Фактично чоловік організував «тіньову заготівлю» деревини: не маючи жодних дозвільних документів, він регулярно виїжджав до лісу та самостійно відбирав «екземпляри» для спилу», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Фігурант, кажуть правоохоронці, знищував дерева, які знаходилися поза межами дозволених ділянок і не мали відповідного клеймування, тобто не були офіційно відведені для заготівлі.

«Загалом він незаконно спиляв понад два десятки дерев. Згідно з висновком судової економічної експертизи державі завдано збитків на суму понад 100 тис. гривень», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фігурант щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки у повному обсязі, зазначили правоохоронці.

черного лесоруба будут судить на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
черного лесоруба будут судить на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу мешканця села Пересічне. Слідство встановило, що він протягом квітня — листопада 2024 року систематично здійснював незаконну вирубку лісів".