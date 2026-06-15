Розкаявся і заплатив: судитимуть «чорного лісоруба» на Харківщині – слідство
Правоохоронці передали до суду справу мешканця села Пересічне. Слідство встановило, що він протягом квітня — листопада 2024 року систематично здійснював незаконну вирубку лісів Богодухівського та Харківського районів.
«Фактично чоловік організував «тіньову заготівлю» деревини: не маючи жодних дозвільних документів, він регулярно виїжджав до лісу та самостійно відбирав «екземпляри» для спилу», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Фігурант, кажуть правоохоронці, знищував дерева, які знаходилися поза межами дозволених ділянок і не мали відповідного клеймування, тобто не були офіційно відведені для заготівлі.
«Загалом він незаконно спиляв понад два десятки дерев. Згідно з висновком судової економічної експертизи державі завдано збитків на суму понад 100 тис. гривень», – розповіли в прокуратурі.
Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фігурант щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки у повному обсязі, зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 14:19;