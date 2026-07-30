Щоб не сталося те, що в “Дюні” та “Термінаторі” – офіцер ЗСУ про дрони

Чи дрони зі штучним інтелектом самі воюватимуть з росіянами, без участі операторів ЗСУ, — на це запитання відповів Микола Волохов, командир групи TERRA у складі 3-го армійського корпусу.

“Є міжнародні конвенції, в яких зафіксовано, що вражати штучний інтелект або будь-яка комп’ютеризована система може, але рішення має прийняти саме людина. Я гадаю, що це доволі правильний і грамотний підхід. Ми ж не хочемо, щоб у нас трапилось… Знаєте, ми перемогли росіян, а потім у нас трапилось те, що трапилось у “Дюні” або в “Термінаторі”, щоб дрони могли приймати самі рішення, кого вражати”, – сказав Волохов, відповідаючи на запитання ведучого в нацмарафоні.

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Він зазначив, що зараз технології ШІ на війні застосовуються дуже широко. Насамперед – у наведенні дронів. Штучний інтелект підключається на етапі, коли дрон знижується так, що втрачає зв’язок з оператором.

“Коли російський Іван знаходиться в такій точці, що він нижче, ніж прямий погляд антени дрона на антену-приймач, де сидить оператор. І тоді втрачається зв’язок. І в останніх фазах ураження штучний інтелект дуже класно себе показує. Але все одно для того, щоб це сталося, оператор має знайти цю ціль, він має ідентифікувати. Також ШІ використовується в аналізі інформації, коли дрон-розвідник пролітає над великими площами, і якісь там можуть бути речі, які людина може пропустити фізично“, – пояснив Волохов.