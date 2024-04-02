Точність до метра. Дрони ЗСУ зі штучним інтелектом атакують енергетику РФ

ЗСУ атакують дронами зі штучним інтелектом величезну нафтогазову промисловість РФ, яка, попри західні санкції та цінові обмеження, залишається найбільшим джерелом доходів для військової економіки Москви, пише CNN.

Рязанський нафтопереробний завод «Роснефти» — один із найбільших у РФ — більш ніж за 500 км від України. Удар 13 березня, один із кількох лише по цьому об’єкту, був частиною узгоджених зусиль України щодо завдання ударів по російських нафтопереробних заводах за допомогою дронів далекої дії.

Ці удари українці сміливо завдають величезної нафтогазової промисловості Росії, яка, попри західні санкції та цінові обмеження, залишається найбільшим джерелом доходів для військової економіки Москви.

Атаки стали можливими завдяки використанню дронів з більшою дальністю дії та більш просунутими можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод, повідомило джерело, близьке до української програми дронів.

«На кожному літаку є термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, — пояснило джерело. – Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з точністю до кількох метрів».

Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.

«У них є така річ, як «машинний зір», який є різновидом штучного інтелекту. По суті, ви берете модель, записуєте на її чіп дані та навчаєте цю модель визначати географію та мету, до якої вона рухається», – сказав Ноа Сільвія, аналітик-дослідник Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру. “Коли дрон нарешті буде розгорнутий, він зможе визначити, де знаходиться”.

“Він не вимагає жодного зв’язку (із супутниками), він повністю автономен”, – додала Сільвія.

Кріс Лінкольн-Джонс, колишній британський військовий офіцер і експерт у галузі дронів та штучного інтелекту, сказав, що рівень «інтелекту» все ще дуже низький.

“Такий рівень автономності ще не спостерігався у дронів раніше, але ми все ще знаходимося на ранніх стадіях розкриття потенціалу цієї технології”, – сказав він.

CNN звернулася до української військової розвідки та Служби безпеки України (СБУ), але жодна з них не захотіла коментувати використання технології штучного інтелекту.

«Захистити російську військову машину»

Використання дронів в Україні не є чимось новим. Країна значною мірою покладалася на них з початку повномасштабного вторгнення РФ і вклала ресурси в розвиток технологій і внутрішнього виробництва.

Спочатку Київ переважно використовував готове обладнання або для спостереження, або винахідливо пристосоване на землі для скидання невеликих бомб. Але з того часу Україна створила повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу перед значно більшою робочою силою та краще підготовленим промисловим обладнанням РФ.

Це також пояснює точність Києва, що зростає, помітну в цих нападах на нафтопереробні заводи.

За словами джерела, близького до української програми дронів, подібні українські дрони тепер оснащені базовою формою штучного інтелекту.

Декілька експертів, з якими зв’язався CNN, заявили, що замість того, щоб завдати удару по сховищам палива, Україна завдала удару по перегінним установкам, де сира нафта переробляється і перетворюється на паливо або інші похідні.

Такий підхід дає Києву більше віддачі від витрачених коштів, завдаючи більших збитків, ніж просто випадкові удари по нафтопереробних заводах. І ринки це помічають.

Експерти вважають, що ці атаки можуть вплинути на російську економіку, ніж нинішні санкції.

“Якщо задуматися про санкції, які були введені досі, то вони значною мірою оминали енергетику”, – пояснив Крофт. «Насправді саме експорт енергоносіїв, сирої нафти, природного газу та продуктів нафтопереробки дав Росії економічне рятувальне коло для продовження цієї війни».

Україна заявляє, що 12% російських нафтопереробних потужностей зараз відключено, а агентство Reuters підрахувало, що ця цифра сягає 14%. Росія визнала, що частина її нафтопереробних потужностей не працює і тимчасово заборонила експорт бензину, щоб уникнути зростання внутрішніх цін на пальне.

«Ці тижні продемонстрували багатьом, що російська військова машина має вразливі місця, до яких ми можемо дістатися за допомогою нашої зброї», — заявив цього місяця президент України Володимир Зеленський після серії подібних атак.

«Те, на що здатні наші власні дрони, це справжній український потенціал великої дальності. Україна тепер завжди матиме ударне угруповання у небі».

Українська рішучість, американські побоювання

Українські атаки на нафтопереробних заводах призвели до зростання світових цін на нафту: цього року ціна на нафту марки Brent зросла майже на 13%, що змусило політиків у США турбуватися за рік виборів.

Тому чиновники у Вашингтоні заявили, що активно відмовляють Україну від завдання ударів по цих нафтопереробних заводах. “Ми вже давно заявляли, що не заохочуємо і не допускаємо терактів усередині Росії”, – сказав CNN один чиновник.

Крофт заявив, що американські та міжнародні санкції, запроваджені з початку війни, були спрямовані на те, щоб утримати російську енергію на ринках.

«Така була угода з Україною: ми дамо вам гроші, ми дамо вам зброю, але тримайтеся якомога далі від експортних об’єктів, тримайтеся трохи далі від російських енергоносіїв, тому що ми не хочемо масштабної енергетичної кризи», — пояснив Крофт.

Однак тупикова ситуація у Вашингтоні щодо фінансування України та можливість змін у Білому домі наступного року дають Києву певну свободу дій.

«Якщо вони не отримають обіцяну їм зброю та гроші, який їх стимул дотримуватись цієї угоди з Вашингтоном?» – Сказав Крофт.

Ще більше занепокоєння викликає те, що Україна не зупиниться на нафтопереробних заводах. За даними РБК, деякі з найбільших нафтових портів Росії, на які припадає близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів, перебувають у зоні дії українських дронів.

“Якби у нас просто постраждав один великий експортний об’єкт, я думаю, що вплив на ринки був би суттєвим”, – сказав Крофт. “Багато з цих експортних об’єктів розташовані поряд з нафтопереробними заводами, і зараз атака на нафтопереробні заводи виглядає як навмисний вибір”.

Українські офіційні особи визнали стурбованість США, але заявили, що удари продовжаться.

“Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці доходи й автоматично перекрити пану Путлеру кисень”, – заявив голова СБУ Василь Малюк.

“Тому ми продовжимо працювати, а країна-АЗС продовжує горіти”, – додав він.