США закликали Україну припинити удари по НПЗ Росії через ціни на нафту – FT

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати заходи у відповідь, пише авторитетне британське видання Financial Times.

Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та керівництву військової розвідки ГУР, повідомили джерела Financial Times.

Обидва розвідпідрозділи постійно розширюють свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення.

Одне джерело сказало, що Білий дім все більше розчаровується зухвалими атаками українських дронів, які завдали ударів по НПЗ, терміналам, складам і сховищам на заході РФ, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

РФ залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до $85 за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз тоді, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

Вашингтон також стурбований, що, якщо Україна продовжить завдавати ударів по багатьох об’єктах, розташованих у сотнях км від кордону, РФ може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід.

Сюди входить трубопровід КТК, яким нафта з Казахстану через РФ надходить на світовий ринок. Західні компанії, включаючи ExxonMobil та Chevron, використовують цей трубопровід, який Москва ненадовго закрила у 2022 році.

“Ми не заохочуємо і не допускаємо терактів усередині РФ”, – заявив представник РНБ. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві представник СБУ відмовився від коментарів Представники ГУР та офісу Зеленського не відповіли на запити про коментарі.

Після того, як газета Financial Times опублікувала в п’ятницю новини про попередження США, Ольгу Стефанишину, заступника прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, запитали, як Київ відреагував на заклики адміністрації Байдена припинити напади на російські нафтопереробні заводи.

“Ми розуміємо заклики наших американських партнерів”, – сказала Стефанишина аудиторії на Київському безпековому форумі. «Водночас ми боремося можливостями, ресурсами та практиками, які ми маємо сьогодні».

В останні тижні Україна активізувала свої повітряні атаки, оскільки її програми безпілотників розширюються, а перебіг наземної війни змінюється на користь Москви. Це також слідує за невдоволенням, що зростає у Києві з приводу двоїстого підходу Заходу до обмеження доходів Москви від енергетики.

За даними представника військової розвідки, з 2022 року сталося як мінімум 12 нападів на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також на кілька терміналів, складів і сховищ.

Хеліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого на інфраструктури експорту нафти на заході РФ, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

Заперечення США виникли на тлі того, що Байден цього року має важку боротьбу за переобрання, а ціни на бензин зростають, збільшившись майже на 15% цього року і склавши приблизно $3,50 за галон.

“Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на паливо в рік виборів”, – сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики.

Україна неухильно збільшує кількість ударів дронів у міру розвитку своїх технологій. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю дії понад 1000 км та корисним навантаженням, здатним завдати серйозних збитків.

Минулого тижня Київ зробив дві найбільші та наймасовіші атаки дронів, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували 7 російських енергетичних об’єктів протягом кількох днів поспіль.

За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що з’єднує РФ з окупованим українським півостровом.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета «спецоперацій» — перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль Кремля.

Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви і показавши, що її протиповітряна оборона, зокрема навколо Кремля, може бути прорваною.

Повітряна кампанія також розглядається деякими чиновниками як засіб підштовхнути Вашингтон до схвалення представленого Конгресом пакета військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів, який має вирішальне значення для оборони України.