США призвали Украину прекратить удары по НПЗ России из-за цен на нефть – FT

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, пишет авторитетное британское издание Financial Times.

Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам СБУ и руководству военной разведки ГУР, сообщили источники Financial Times.

Оба разведподразделения постоянно расширяют свои собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, на море и в воздухе с момента начала полномасштабного вторжения.

Один источник сказал, что Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по НПЗ, терминалам, складам и хранилищам на западе РФ, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям.

РФ остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до $85 за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

Вашингтон также обеспокоен тем, что, если Украина продолжит наносить удары по многим объектам, расположенным в сотнях км от границы, РФ может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад.

Сюда входит трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, включая ExxonMobil и Chevron, используют этот трубопровод, который Москва ненадолго закрыла в 2022 году.

«Мы не поощряем и не допускаем терактов внутри РФ», — заявил представитель СНБ. ЦРУ отказалось от комментариев. В Киеве представитель СБУ отказался от комментариев. Представители ГУР и офиса Зеленского не ответили на запросы о комментариях.

После того, как газета Financial Times в пятницу опубликовала новости о предупреждениях США, Ольгу Стефанишину, заместителя премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, спросили, как Киев отреагировал на призывы администрации Байдена прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Мы понимаем призывы наших американских партнеров», — сказала Стефанишина аудитории на Киевском форуме по безопасности. «В то же время мы боремся возможностями, ресурсами и практиками, которые у нас есть сегодня».

В последние недели Украина активизировала свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а ход наземной войны меняется в пользу Москвы. Это также следует за растущим недовольством в Киеве по поводу двойственного подхода Запада к ограничению доходов Москвы от энергетики.

По данным представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года произошло как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и как минимум 9 в этом году, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ.

Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ, ныне работающая в RBC Capital Markets, недавно отметила, что Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части инфраструктуры экспорта нефти на западе РФ, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

Возражения США возникли на фоне того, что Байдену в этом году предстоит тяжелая борьба за переизбрание, а цены на бензин растут, увеличившись почти на 15% в этом году и составив примерно $3,50 за галлон.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — сказал Боб МакНелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

Украина неуклонно увеличивает количество ударов дронов по мере развития своих технологий. Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с дальностью действия более 1000 км и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб.

На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, при этом операции ГУР и СБУ успешно атаковали 7 российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд.

За последний год морские беспилотники ГРУ и СБУ также нанесли удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и нанесли удары по ценному Крымскому мосту Москвы, соединяющему РA с оккупированным украинским полуостровом.

По словам одного украинского чиновника, участвовавшего в планировании и проведении атак, цель «спецопераций» — воспрепятствовать поставкам топлива российским войскам и сократить финансирование военных усилий Кремля.

Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что ее противовоздушная оборона, в том числе вокруг Кремля, может быть прорвана.

Воздушная кампания также рассматривается некоторыми чиновниками как средство подтолкнуть Вашингтон к одобрению представленного Конгрессом пакета военной помощи на сумму $60 миллиардов, который имеет решающее значение для обороны Украины.