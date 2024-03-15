Станет ли Белгородщина безлюдной, а россияне забудут о безопасности

Россияне из харьковского и сумского пограничников сбегают с клетчатыми сумками из собственных домов. Маленькая сатисфакция за два года полномасштабной войны, рассуждает в авторской колонке для Эспрессо журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Что произошло? 12 марта подразделения легиона «Свобода России», Российского добровольческого корпуса (РДК) и «Сибирского батальона» пересекли украинско-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей России. На видео неизвестные герои записали видео к россиянам, «что идут, чтобы освободить вас от диктатуры, террористической организации, захватившей власть».

А еще добровольцы предупредили Путина, что идут «на выборы» РФ. То есть передали горячий привет Кремлю к новым «выборам».

«Устроить неприятности и дискомфорт рашистам в канун новой коронации Путина было нашей обязанностью. И нельзя сказать, что россияне этого не понимали, потому что в течение февраля в Белгородской области росла группировка прикрытия внешних границ. Тогда жители Сум и Харькова напряглись, потому что это подготовка к новому наступлению на их города».

Однако нет, скорее, только после президентских выборов начнется новая волна мобилизации в России. Куда в первую очередь позовут разный маргинес, алиментщиков и ипотечников.

Какова ныне главная задача российской власти? Показать, что благодарный Путину народ пошел на избирательные участки. Ведь для настоящего тоталитаризма, который уже без всяких декораций строит Кремль, нужен всенародный одобрямс. Как в сталинское время: «все в едином порыве…».

Вторая цель — поменять общественный договор, до сих пор господствовавший в России. Сейчас он будет выглядеть так – у нас есть «царь-батюшка» и холопы. Пока правит царь, все стабильно и Россию уважают. Что все идет по плану, на СВО побеждаем, а на войну идут только дураки и злобные неплательщики алиментов.

В чем цель акции на пограничные стороны нескольких российских добровольческих отрядов под эгидой украинских спецслужб? Продемонстрировать, что стабильности нет и, несмотря на российское наступление, мы сами можем наступать на территорию РФ. Причем на большем количестве точек. И тем россиянам, которые только и ждали оккупации Харькова, чтобы перетащить к себе домой как можно больше стиральных машин и холодильников, придется закатать губу. Кроме того, возможно, самим придется попробовать вкус жизни беженца от войны.

Как бы ни завершилась спецоперация добровольческих подразделений на территории России, она уже удачна. Почему? Нынешние россияне находятся в таких же иллюзиях, какие украинцы имели где-то в 2015-2016 годах. Что вот-вот и все завершится. Что если меня не касается, то ничего и не было.

Это скользкая дорога, на которой уже споткнулась Украина. И потому важно сейчас выбивать два кита из-под ног россиян: стабильность и холодильник. И если то, насколько полным будет холодильник у семей оккупантов, зависит от санкций против РФ, то организовывать россиянам страх и хаос как раз наша задача.

Эти акции вместе с ударами по российским НПЗ и их промышленности — важная веха украинской освободительной войны.

Россияне должны почувствовать вкус войны — остаться без дома, без престижной работы на «Лукойле» и аэродроме. Испытывать постоянный страх и записывать как можно больше «тиктоков с отчаянием».

У россиян не должно быть средств для оплаты мясных штурмов, состоящих из отморозков и алиментщиков. Именно поэтому здесь важны и удары дронами вглубь России, и лихие рейды вглубь границы с Харьковщиной.

Россияне не должны чувствовать себя в безопасности дома.

Мало ли просто бомбить и держать в ужасе европейскую часть РФ? Совершенно нет, потому что заселена и экономически активна только эта часть. Поэтому кому не нравится украинская ярость, можно переселяться за Урал или уезжать из России.

Наши враги должны наконец понять, потому что мы им не братья, не сестры и не любовники по принуждению. Объективные отношения между бывшей метрополией и колонией должны завершиться на первых сантиметрах границ.