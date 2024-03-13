Демилитаризацию Белгорода и Курска анонсировали РДК и Легион «Свобода России»
«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
«Более суток продолжается наш рейд в глубину российский территории, в Курской и Белгородской области. Сейчас начнется вторая фаза нашего предвыборного турне, а именно нанесение ударов по Белгороду, по Курску, не по самим городам, а по военным объектам, которые находятся на их территории. Это действительно будет вторая фаза нашей «СВО» здорового человека», — заявил Алексей Барановский.
«По большому счету мы поставили перед собой цель провести демилитаризацию приграничных регионов. Потому что обстрел украинских городов производят из Белгорода, Белгородской области и Курской. Путин открыл ящик Пандоры – война пришла сначала в мирные города Украины, теперь она приходит в мирные города России. И поблагодарить за это можно только Владимира Путина», — подчеркнул боец.
Он сообщил, что РДК и легион «Свобода России» обращаются к российским гражданам, чтобы они отселялись от военных объектов.
«Люди прекрасно знают, если они живут возле воинских частей, пусковых установок – вот там находиться не надо. Лучше всего вообще эвакуируйтесь из Белгорода и Курска», — посоветовал воин.
В Белгородской области россияне укрепили линию обороны, накопали окопов, установили зубы дракона, протянули колючую проволоку, отметил подготовку приграничного региона Алексей Барановский.
«Но главное – они вынуждены там держать большие резервы личного состава из-за предыдущих наших рейдов. Но это не помешало нам найти слабые участки на границе. Наша задача – отвлекать на себя внимание, чтобы РФ держала военные резервы на приграничных территориях. Они могли бы бросить эти войска на оккупированные территории Украины, но сейчас они держат их в Белгородской области и экстренно перебрасывать их в Курскую. Это наш вклад в оборону Украины именно таким способом», — пояснил доброволец.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, военные объекты, демілітаризація, Курск, легион свобода россии, РДК, Россия, рф, свобода россии;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский.".