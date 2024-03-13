Рейд добровольцев в РФ: Машовец сообщил, где их не ждали и что получилось

Легион «Свобода России», «Сибирский батальон» и РДК пересекли границу с РФ и заявили, что остаются ночевать «в родных краях». Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил: основной удар добровольцев пришелся туда, где россияне их «не ждали».

«Антипутинские российские формирования, действительно, в ночь на 12.03.2024 начали инфильтрацию на российскую территорию, в частности в Белгородской области, в районе с. Лозовая Рудка. И командование противника начало на это реагировать, находясь в полной уверенности, что именно здесь и будут вводиться основные силы «электорального вторжения». Но, насколько я понимаю, основные события развернулись не в Белгородской области, а севернее — на Курском направлении, в районе с. Теткино… в полосе ответственности группировки войск (ГВ) противника «Курск», значительно уступающей в объеме сил и средств ГВ «Белгород», — сообщил утром 13 марта Константин Машовец.

Ночью легион «Свобода России» в своем telegram-канале заявил, что добровольцы остаются ночевать «в родных краях».

И, по мнению военного обозревателя, изгнать легионеров с российской земли армии РФ будет не так-то просто. По оценкам Машовца, в целом в распоряжении ГВ «Курск» — до 8,8 — 8,9 тыс. военнослужащих, до 36-38 танков, до 120-125 ББМ, 120-122 единицы артиллерии и 16-18 средств РСЗО. Однако это все растянуто вдоль всей границы (для сравнения «под Белгородом» находятся 17,7 тысячи российских военнослужащих плюс более 2,3 тыс. стянутых сюда специально для противодействия ДРГ войск «Росгвардии», количество техники — больше в разы).

«Конечно, «под Теткино» российское командование быстро сможет изыскать лишь часть от указанного объема сил и средств… Преимущественно из тех, которые собственно и прикрывают направление на г. Рыльск. Определенную роль, также, очевидно будут играть и определенные подразделения из состава ГВ прикрытия границы из состава фсвнг «росгвардия» (это кроме мсп 116-й обр ОСП), которая «дублирует армейскую группировку» на территории тех же Брянской, Курской и Белгородской обл ри- фи… Оно насчитывает — 1500-1600 военнослужащих, где-то до 16-18 БТР, 6-8 БРДМ-2, 65-66 единиц бронеавтомобилей разного типа и класса, а также до 82-84 единиц грузового и специального автотранспорта (частично, также бронированного)», — отметил Машовец.

Он подчеркнул, что подтверждено наличие у РДК, ЛСР и «Сибирского батальона» тяжелой бронетехники.

«Очевидно, российское командование будет, так или иначе, вынуждено сосредоточить и развернуть в определенных районах соответствующую группировку сил и средств, чтобы им противодействовать. На это нужно определенное время… В связи с этим возникает интересный вопрос, чем и как они в течение него будут сдерживать, очевидно, мобильные группы РДК, ЛСР и СБ», — подытожил риторическим вопросом военный обозреватель.