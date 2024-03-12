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Что происходит на границе с Белгородской областью РФ: подбитый БТР, данные ГУР

Мир 09:44   12.03.2024
Оксана Горун
Что происходит на границе с Белгородской областью РФ: подбитый БТР, данные ГУР

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о вероятной операции подразделений, состоящих из граждан РФ, на территории этой страны. В легионе «Свобода России» проинформировали, что подбили БТР врага.

«Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце-концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас проходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России», — сказал Юсов в комментарии «24 каналу».

Напомним, утром 12 марта легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» в своих telegram-каналах сделали заявления о том, что пересекли границу с РФ и «идут на выборы» (так называемые «выборы» президента РФ Путина). Отдельные российские telegram-каналы сообщили о попытке прорыва на границе — в Курской и Белгородской областях.

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Легион уже сообщил о первых успехах на вражеской территории — подбитом БТР.

На данный момент официально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщал о прорыве границы, однако он как никогда активно информирует об обстрелах региона, объявленной ракетной опасности и работе ПВО. Начиная с 6 утра, Гладков разместил уже семь подобных сообщений. По его данным, под обстрелами были населенные пункты в районе Шебекино (и само Шебекино) и Грайворонский городской округ, а в Борисовском районе сработала система ПВО. Гладков заявил о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Тем временем местные telegram-каналы активно постят фото и видео с последствиями «прилетов».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 09:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о вероятной операции подразделений, состоящих из граждан РФ, на территории этой страны. В легионе «Свобода России» проинформировали, что подбили БТР врага".