Що відбувається на кордоні з Бєлгородською областю РФ: підбитий БТР, дані ГУР

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив про ймовірну операцію підрозділів, що складаються з громадян РФ, на території цієї країни. У легіоні “Свобода Росії” поінформували, що підбили БТР ворога.

“Легіон “Свобода Росії”, РДК і “Сибірський батальйон” на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії”, – сказав Юсов у коментарі “24 каналу”.

Нагадаємо, вранці 12 березня легіон “Свобода Росії” та “Сибірський батальйон” у своїх телеграм-каналах зробили заяви про те, що перетнули кордон з РФ і “йдуть на вибори” (так звані “вибори” президента РФ Путіна). Окремі російські телеграм-канали повідомили про спробу прориву на кордоні – у Курській та Бєлгородській областях.

Легіон уже повідомив про перші успіхи на ворожій території – підбитий БТР.

На цей час офіційно губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков не повідомляв про прорив кордону, проте він як ніколи активно інформує про обстріли регіону, оголошену ракетну небезпеку та роботу ППО. Починаючи з 6-ї ранку, Гладков розмістив уже сім подібних повідомлень. За його даними, під обстрілами були населені пункти в районі Шебекіного (і саме Шебекіне) та Грайворонський міський округ, а в Борисівському районі спрацювала система ППО. Гладков заявив про двох постраждалих – чоловіка та жінку.

Тим часом місцеві телеграм-канали активно постять фото та відео з наслідками “прильотів”.