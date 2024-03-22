Теракт у Підмосков’ї – провокація Путіна – ГУР Міноборони України (відео)

Сьогодні ввечері, 22 березня, стався теракт у Підмосков’ї, у ТРЦ «Крокус» – четверо невідомих відкрили вогонь по глядачах, які прийшли на концерт групи «Пікнік». У ГУР вважають, що це провокація Путіна.

Невідомі розстрілювали глядачів концертної зали, яка може вміщати понад 7 тисяч глядачів. Російські спецпризначенці провели штурм і зачистку будівлі. Але невідомі терористи змогли втекти з місця злочину.

Через пожежу дах концерт-холу впав.

Наразі відомо про 40 загиблих та понад 100 поранених.

Усі виїзди з Москви перекрито.

««Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар’єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити”, – прокоментував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі “Українська правда”.

Путінський блогер Костянтин Малофєєв уже звинуватив Україну у скоєнні теракту.

“Страшний теракт. Після минулого страшного теракту “Норд-Ост” ми перемогли у Чечні. Ми готові перемогти знову. Даймо мирному населенню України 48 годин, щоб залишити міста, і нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника. З використанням усіх сил та коштів “, – заявив Малофєєв.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв також заявив про помсту Україні за теракт.

“Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння”, – заявив Медведєв.

Проте Легіон «Свобода Росії», як і ГУР, вбачають у теракті почерк спецслужб Кремля.

“У трагедії, що сталася сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі і не здивовані черговою кривавою провокацією. Теракт готувався. Його медійне освітлення — теж. Підкреслимо, що Легіон не воює з мирними росіянами. «Рязанський цукор» – метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу”, – заявили добровольці.