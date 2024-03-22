Теракт у Підмосков’ї – провокація Путіна – ГУР Міноборони України (відео)
Сьогодні ввечері, 22 березня, стався теракт у Підмосков’ї, у ТРЦ «Крокус» – четверо невідомих відкрили вогонь по глядачах, які прийшли на концерт групи «Пікнік». У ГУР вважають, що це провокація Путіна.
Невідомі розстрілювали глядачів концертної зали, яка може вміщати понад 7 тисяч глядачів. Російські спецпризначенці провели штурм і зачистку будівлі. Але невідомі терористи змогли втекти з місця злочину.
Через пожежу дах концерт-холу впав.
Наразі відомо про 40 загиблих та понад 100 поранених.
Усі виїзди з Москви перекрито.
««Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар’єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити”, – прокоментував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі “Українська правда”.
Путінський блогер Костянтин Малофєєв уже звинуватив Україну у скоєнні теракту.
“Страшний теракт. Після минулого страшного теракту “Норд-Ост” ми перемогли у Чечні. Ми готові перемогти знову. Даймо мирному населенню України 48 годин, щоб залишити міста, і нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника. З використанням усіх сил та коштів “, – заявив Малофєєв.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв також заявив про помсту Україні за теракт.
“Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння”, – заявив Медведєв.
Проте Легіон «Свобода Росії», як і ГУР, вбачають у теракті почерк спецслужб Кремля.
“У трагедії, що сталася сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі і не здивовані черговою кривавою провокацією. Теракт готувався. Його медійне освітлення — теж. Підкреслимо, що Легіон не воює з мирними росіянами. «Рязанський цукор» – метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу”, – заявили добровольці.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Андрей Юсов, Владимир Путин, гур минобороны, Дмитрий Медведев, легион свобода россии, Малофеев, подмосковье, пожежа, расстрел, теракт;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 22:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ввечері, 22 березня, стався теракт у Підмосков’ї, у ТРЦ «Крокус» – четверо невідомих відкрили вогонь по глядачах, які прийшли на концерт групи «Пікнік». У ГУР вважають, що це провокація Путіна.".