Путін не зупиниться в Україні – економіка РФ процвітає через війну – ЗМІ
Володимир Путін (71 рік) веде нещадну війну проти України вже понад два роки – і економіка РФ процвітає, бо Путін вкладає мільярди в оборонну галузь. Саме тому кремлівський деспот не може зупинити війну, пише BILD.
Газета Financial Times пише, що у 2024 році Росія витратила на війну близько 143 мільярдів євро. “Це включає не лише виробництво зброї, а й пов’язані з війною соціальні пільги для солдатів, що воюють в Україні, та їхніх сімей, а також деякі витрати на окуповані території”, – йдеться в американському журналі.
За повідомленнями російських ЗМІ, окрім збройової промисловості, процвітає і галузь, пов’язана з військовим сектором. Сюди входить будівельна галузь, яка зводить оборонні об’єкти на сході України та півдні РФ.
▶︎ Все підпорядковане війні: У місті Іжевську на Уралі кілька торгових центрів переобладнали на заводи дронів. Мешканці протестували проти цього – безрезультатно.
▶︎ Військове виробництво компенсує те, що втрачено в інших місцях. Газета Wall Street Journal повідомила: “Галузі, пов’язані з військовим виробництвом, зростають двозначними темпами, тоді як виробництво деяких цивільних товарів стагнує або знижується”.
Путіну потрібна війна, щоб зберегти свою владу
Російський економіст Андрій Яковлєв попереджає: Путіну потрібна війна, яку він розпочав. «Навіть якщо російська армія зрештою досягне успіху, зупинити цю війну економічно неможливо». Причина на думку Яковлєва: вільна економіка не змогла впоратися із поверненням до нормального життя.
▶︎Це означає: Тільки війна захищає економіку РФ від руйнування.
“Режим Путіна рухається до північнокорейської моделі”, – говорить Яковлєв. У російській «мобілізаційній економіці» приватні компанії працюють за завданням держави – насамперед у сфері озброєнь.
Небезпека для Росії: військова економіка може перегрітися, бо надто багато державних грошей перетікає у приватні компанії. Але до цього ще дуже далеко – Путін може й надалі дозволити собі війну.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: війна, Владимир Путин, гроші, российская экономика, рф, Україна, экономика;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Путін (71 рік) веде нещадну війну проти України вже понад два роки – і економіка РФ процвітає, бо Путін вкладає мільярди в оборонну галузь. Саме тому кремлівський деспот не може зупинити війну, пише BILD.".