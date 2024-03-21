Путін не зупиниться в Україні – економіка РФ процвітає через війну – ЗМІ

Володимир Путін (71 рік) веде нещадну війну проти України вже понад два роки – і економіка РФ процвітає, бо Путін вкладає мільярди в оборонну галузь. Саме тому кремлівський деспот не може зупинити війну, пише BILD.

Газета Financial Times пише, що у 2024 році Росія витратила на війну близько 143 мільярдів євро. “Це включає не лише виробництво зброї, а й пов’язані з війною соціальні пільги для солдатів, що воюють в Україні, та їхніх сімей, а також деякі витрати на окуповані території”, – йдеться в американському журналі.

За повідомленнями російських ЗМІ, окрім збройової промисловості, процвітає і галузь, пов’язана з військовим сектором. Сюди входить будівельна галузь, яка зводить оборонні об’єкти на сході України та півдні РФ.

▶︎ Все підпорядковане війні: У місті Іжевську на Уралі кілька торгових центрів переобладнали на заводи дронів. Мешканці протестували проти цього – безрезультатно.

▶︎ Військове виробництво компенсує те, що втрачено в інших місцях. Газета Wall Street Journal повідомила: “Галузі, пов’язані з військовим виробництвом, зростають двозначними темпами, тоді як виробництво деяких цивільних товарів стагнує або знижується”.

Путіну потрібна війна, щоб зберегти свою владу

Російський економіст Андрій Яковлєв попереджає: Путіну потрібна війна, яку він розпочав. «Навіть якщо російська армія зрештою досягне успіху, зупинити цю війну економічно неможливо». Причина на думку Яковлєва: вільна економіка не змогла впоратися із поверненням до нормального життя.

▶︎Це означає: Тільки війна захищає економіку РФ від руйнування.

“Режим Путіна рухається до північнокорейської моделі”, – говорить Яковлєв. У російській «мобілізаційній економіці» приватні компанії працюють за завданням держави – насамперед у сфері озброєнь.

Небезпека для Росії: військова економіка може перегрітися, бо надто багато державних грошей перетікає у приватні компанії. Але до цього ще дуже далеко – Путін може й надалі дозволити собі війну.