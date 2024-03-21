Путин не остановится в Украине – экономика РФ процветает из-за войны – СМИ

Владимир Путин (71 год) ведет беспощадную войну против Украины уже более двух лет – и экономика РФ процветает, потому что Путин вкладывает миллиарды в оборонную отрасль. Именно поэтому кремлевский деспот не может остановить войну, пишет BILD.

Газета Financial Times пишет, что в 2024 году Россия потратила на войну около 143 миллиардов евро. «Это включает в себя не только производство оружия, но и связанные с войной социальные льготы для воюющих на Украине солдат и их семей, а также некоторые расходы на оккупированные территории», — говорится в американском журнале.

По сообщениям российских СМИ, помимо оружейной промышленности, процветает и отрасль, связанная с военным сектором. Сюда входит строительная отрасль, которая возводит оборонные объекты на востоке Украины и юге РФ.

▶︎ Все подчинено войне: В городе Ижевске на Урале несколько торговых центров переоборудовали в заводы дронов. Жители протестовали против этого – безрезультатно.

▶︎ Военное производство компенсирует то, что потеряно в других местах. Газета Wall Street Journal сообщила: «Отрасли, связанные с военным производством, растут двузначными темпами, в то время как производство некоторых гражданских товаров стагнирует или снижается».

Путину нужна война, чтобы сохранить свою власть

Российский экономист Андрей Яковлев предупреждает: Путину нужна война, которую он начал. «Даже если российская армия в конечном итоге добьется успеха, остановить эту войну экономически невозможно». Причина по мнению Яковлева: свободная экономика не смогла справиться с возвращением к нормальной жизни.

▶︎Это означает: Только война защищает экономику РФ от разрушения.

«Режим Путина движется к северокорейской модели», — говорит Яковлев. В российской «мобилизационной экономике» частные компании работают по заданию государства – в первую очередь в сфере вооружений.

Опасность для России: военная экономика может перегреться, потому что слишком много государственных денег перетекает в частные компании. Но до этого еще очень далеко – Путин может и дальше позволить себе войну.