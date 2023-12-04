$100 млрд в год. Откуда у Путина деньги на войну и в РФ столько разбогатевших

Президент РФ Владимир Путин создал класс богатых бюрократов, которые являются главными сторонниками войны, и вливает деньги в самые бедные регионы, где производят оружие, пишет The Economist.

Несмотря на санкции, в начале ноября в Москве вновь открылась «Выставка достижений народного хозяйства», известная с советских времен. Футуристический тоннель с экранами радует посетителей славой последних 20 лет под руководством Владимира Путина. В павильоне, посвященном российским регионам, представлены Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области — четыре региона, которые российская армия в настоящее время пытается отобрать у Украины. Единственным намеком на продолжающееся кровопролитие является цветок, состоящий из осколков.

Еще меньше напоминаний о шоке и смятении первых дней войны, когда рубль рухнул, сотни тысяч людей бежали из страны, а российские города потрясли протесты. С тех пор Путину удалось стабилизировать экономику благодаря высокой цене на нефть и подавить инакомыслие жестокими репрессиями. Это позволило ему сохранить лояльность элиты, которая, в свою очередь, помогает стране адаптироваться. Однако новое равновесие нестабильно, поскольку экономика и мобилизация грозят дальнейшими потрясениями.

На первый взгляд, большинство россиян смиренно приняли войну в Украине, которой скоро исполнится два года. Две трети опрошенных говорят, что страна движется в правильном направлении, а более половины считают, что война в Украине идет хорошо. «Я знал, что общество полностью конформистское, но все же не ожидал такой невероятной степени психологической адаптации. Люди просто закрылись и попытались жить своей обычной старой жизнью», — сказала в недавнем интервью академик Наталья Зубаревич.

Открытый протест войне случается крайне редко по понятным причинам. 16 ноября художницу и активистку Александру Скочиленко приговорили к 7 годам лишения свободы за замену ценников в петербургском супермаркете антивоенными надписями. («Мой прадедушка воевал во Второй мировой войне не для того, чтобы Россия могла стать фашистским государством и напасть на Украину», — гласил один из них.).

Но тот факт, что большинство россиян приняли войну, не означает, что они с энтузиазмом относятся к ней. Наспех созданный пропагандистский фильм о подлых украинских «фашистах», создание которого обошлось в $2 миллиона, потерпел впечатляющий провал, собрав в прокате всего $150 тысяч. Несмотря на явную поддержку войны, респонденты опросов «Русского поля» решительно против дальнейшей мобилизации, даже если к этому призывает сам Путин. В октябре впервые за время войны большинство респондентов выразили поддержку мирным переговорам вместо продолжения боевых действий. 74% опрошенных говорят, что были бы рады, если бы Путин немедленно подписал мирное соглашение.

Возможно, неудивительно, что чем моложе люди, и чем больше они получают новостей из социальных сетей, а не из государственного телевидения, тем более скептически они относятся к войне. Однако еще более поразительно то, что чем богаче и образованнее люди, тем больше они поддерживают войну. Существует большой класс бюрократов и бизнесменов, которые добились своего статуса и будут поддерживать режим, чтобы защитить его.

Отчасти таких людей держит в узде страх. В первые месяцы войны череда загадочных смертей бизнесменов и менеджеров государственных фирм помогла внушить лояльность. Председатель правления Лукойла, крупнейшей частной нефтяной компании России, выпал насмерть из окна больницы в Москве через несколько месяцев после того, как совет директоров опубликовал заявление, призывающее к прекращению огня.

Но государственные служащие и бизнесмены плавно перешли от советской бюрократии. «Ими движет не идеология, а лояльность к своей корпорации, будь то центральный банк или министерство финансов», — говорит Михаил Комин, опрашивающий российских технократов. Они рассматривают задачу удержания государственного корабля на плаву как профессиональную задачу.

Хорошим примером является Максут Шадаев, 44-летний министр цифровой трансформации РФ. В 1990-х годах он работал в частных IT-компаниях, прежде чем присоединиться к правительству, чтобы помочь создать удобный веб-портал и мобильное приложение, которое позволит гражданам получить доступ к таким государственным услугам, как запись на прием к врачу и запись детей в школу. Сейчас он использует те же навыки для создания системы, получившей название «цифровой ГУЛАГ» — всеобщего реестра, помогающего отслеживать мужчин, имеющих право на призыв.

Точно так же российский бизнес стабилизировал экономику не из-за привязанности к государству, а потому, что он превосходно справляется с большими, неожиданными и часто произвольными изменениями в своих обстоятельствах. Андрей Яковлев из Гарвардского университета, проводивший опрос российских предпринимателей, говорит, что, пережив несколько финансовых кризисов и ведя постоянную борьбу с хищническими бюрократами, они уделяют особое внимание подготовке к худшему. Тем временем исчезновение западного импорта и закрытие западных фирм открыли новые ниши для российских компаний. В то же время контроль над капиталом, введенный центральным банком, не оставил им другого выбора, кроме как инвестировать в РФ. Правительство предложило кредиты и даже приказало бюрократам не преследовать их.

Помогает и то, что экономику РФ поддерживает огромное количество нефтедолларов. В первый год войны РФ заработала $590 миллиардов экспортных доходов — большая часть от нефти и газа. По расчетам экспертов, это на $160 миллиардов больше, чем до войны. На втором году доходы будут примерно еще на $60 миллиардов выше. Война обходится как минимум в $100 миллиардов в год, поэтому дополнительные доходы от нефти покрывают большую часть расходов на нее.

Бюджет правительства увеличился на 26% в прошлом году и вырастет еще на 16% в следующем году. Расходы на оборону в следующем году почти удвоятся, составив 6% ВВП — это самый высокий показатель со времен распада СССР. Сейчас на его долю приходится треть всех государственных расходов. Тем временем расходы на здравоохранение и образование падают в реальном выражении.

Такие щедрые расходы не будут постоянными бесконечно. Центральный банк РФ изо всех сил пытается сдержать рост инфляции, которая в третьем квартале этого года достигла 12% в годовом исчислении. Он поднял процентные ставки до 15%. Тем временем власти вынуждают экспортеров конвертировать свои доходы в рубли, чтобы предотвратить дальнейшую девальвацию, которая усугубит инфляцию. Около 43% россиян ожидают, что их экономическая ситуация ухудшится в ближайшие год-два, и только 21% ожидают, что она улучшится.

Однако на данный момент это золотое дно, особенно в определенных сферах экономики и определенных сегментах российского общества. «В отличие от нефти, оружие стимулирует промышленный рост», — утверждают Александра Прокопенко и Павел Лузин из Российского Евразийского центра Карнеги, аналитического центра. Строительство, потребление и услуги растут в регионах, близких к зоне боевых действий или там, где заводы по производству боеприпасов. На Дальнем Востоке вливают крупные инвестиции в инфраструктуру для расширения торговли с Азией, поскольку связи с Европой ухудшились.

Москва и Санкт-Петербург не получили особой выгоды от нового порядка, но депрессивные промышленные регионы – сердце Путина – живут лучше, чем много лет до войны. В Ижевске, бедном городе недалеко от Уральских гор, где производят оружие, ракеты и оборудование для радиоэлектронной борьбы, средняя зарплата с начала войны выросла на 25%. Недавно открылись органический супермаркет «ВкусВилл» и ресторан паназиатской кухни «Роял Роллс». В Ростове-на-Дону, штабе военного округа, охватывающего фронт, обороты предприятий общественного питания выросли на 77%. «Туда приехало много мужчин с хорошим аппетитом», — говорит Зубаревич.

Обширные и бедные внутренние районы РФ также получили выгоду от денег, которые власти тратят на то, чтобы привлечь больше новобранцев в армию. Добровольцам платят около 195 000 рублей в месяц, что в четыре раза превышает недавно повышенную среднюю зарплату в Ижевске, а также единовременную премию при зачислении в армию в размере 195 000 рублей. Щедрые выплаты получают и семьи погибших в боях. По оценкам Владислава Иноземцева, российского экономиста из Польского института повышения квалификации в Варшаве, семья солдата, погибшего после пятимесячной службы, в общей сложности получит около 15 миллионов рублей, включая зарплату и компенсации. Среднестатистическому российскому мужчине потребовалось бы 30 лет, чтобы заработать столько же. Ожидаемая продолжительность жизни россиянина составляет всего 65 лет. Режим Путина пытается превратить убийство в экономически рациональный выбор, утверждает Иноземцев.

Тем не менее, у РФ, похоже, есть проблема с кадрами. Принудительная мобилизация, объявленная год назад — первая после Второй мировой войны — вызвала панику и гнев. Были подожжены призывные комиссии, и сотни тысяч молодых людей бежали из страны или скрылись в РФ. Те, кого тогда призвали, остаются на фронте, несмотря на обещания, что прослужат всего шесть месяцев. Это породило движение протеста, возглавляемое их женами и матерями, под названием «Война Заебала» («Охреневшие войной»). «Мы рожаем не для того, чтобы наших детей убивали», — жалуется взволнованная мать в видео, которое широко распространилось в социальных сетях.

Полиция активно разыскивает не только уклонистов, но и мигрантов из Средней Азии, которых толкают на военную службу. Недавно они совершили обыск на складах крупнейшего российского интернет-магазина Wildberry, в результате чего его обслуживание было остановлено. Нередки рейды и в студенческих общежитиях.

Тем временем Дума, российский парламент, готовится к новым раундам мобилизации. Максимальный возраст призыва теперь с 27 до 30 лет. В закон внесли изменения, требующие от работодателей сдавать своих сотрудников на военную службу. Как пояснил председатель думского комитета по обороне Андрей Картополов, «этот закон писался для большой войны, для всеобщей мобилизации. И в воздухе уже чувствуется запах этой большой войны».

Но нехватка рабочей силы – не единственная проблема армии. Александр Гольц, автор книги «Военная реформа и милитаризм в России», утверждает, что ей также не хватает младших офицеров, учебных возможностей и оборудования. Более высокие военные расходы, по всей вероятности, крайне неэффективны. Российская оружейная промышленность известна коррумпированностью: по оценкам некоторых, откаты удваивают стоимость закупок. Ей также не хватает квалифицированной рабочей силы. Юрий Борисов, вице-премьер, говорит, что стране нужно еще 400 тысяч инженеров, IT- специалистов и менеджеров.

Ходят разговоры об усилении государственного контроля над экономикой, чтобы способствовать военным усилиям. Денис Мантуров, вице-премьер, курирующий военные закупки, заявил, что, возможно, придется вновь ввести государственное планирование в оборонную промышленность. «Речь идет об экономической безопасности в условиях войны… Давайте пойдем по пути национализации основных секторов нашей экономики», — заявил недавно Александр Бастрыкин, глава антикоррупционного агентства и однокурсник Путина. В 2023 году было национализировано 18 крупных компаний, многие из которых были направлены на возвращение награбленного имущества государству.

Государственные фирмы играют все большую и разнообразную роль в жизни РФ. Например, Газпром, российская государственная газовая монополия, владеет несколькими СМИ. Он также укомплектовал и профинансировал несколько военных бригад. «Роснефть», государственный нефтяной гигант, строит корабли и курирует исследовательский проект евразийских вариантов человеческого генома.

Бюрократы, которые контролируют эти разросшиеся империи, часто сами по себе являются бизнесменами с пересекающимися интересами. Мантуров, например, входит в совет директоров «Ростеха», государственного оборонного конгломерата. Председателем Ростеха является Сергей Чемезов, бывший агент КГБ, служивший вместе с Путиным в Восточной Германии. Семьи Чемевоза и Мантурова совместно владеют портами, отелями, элитной недвижимостью и виноградниками, а также другими инвестициями.

Все более распространенной становится ситуация, когда дети друзей и соратников Путина занимают видные роли в промышленности и правительстве. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, является сыном Николая Патрушева, секретаря Совета национальной безопасности. Екатерина Тихонова, родная дочь Путина, возглавляет комитет группы бизнес-лобби по импортозамещению. ВКонтакте, крупнейшая российская социальная сеть, частично принадлежит различным государственным компаниям. ВКонтакте совместно управляют сын заместителя главы администрации Путина и внучатый племянник богатого бизнесмена, который, как говорят, является одним из ближайших приближенных Путина и сторонник вторжения на Украину.

Решение РФ запретить Facebook и Instagram в начале войны увеличило количество пользователей «ВКонтакте» на 4 миллиона всего за несколько недель. Сейчас уровень проникновения этой сети составляет 75%, предполагается, что она находится под пристальным наблюдением служб безопасности и играет важную роль в распространении провоенных сообщений. «Это мечта Путина и идеальная модель: все в одном месте, под управлением детей под присмотром КГБ» , — говорит Кирилл Рогов, основатель Re:Россия.

Чтобы оправдать реконструкцию российской экономики и объяснить отсутствие военных успехов, Путин переосмысливает войну не с Украиной, а с Западом, в которой Украина является просто «тараном», используемым для избиения России. Новые учебники истории объясняют ученикам, что Россия всегда была и всегда будет в состоянии войны с Западом. Этот нарратив позволяет Путину изображать повседневную деятельность как триумф. «Позволить российским компаниям успешно выйти на рынок — это победа… Строительство современных заводов и километров новых дорог — это победа… Научные открытия и новые технологии — это тоже победы», — хвастался он в речи по случаю годовщины вторжения.

Подобные разговоры намекают на противоречие, лежащее в основе подхода Путина к войне. Он хочет мобилизовать все больше сил и денег для борьбы и в то же время добиться молчаливого согласия россиян, как можно меньше нарушая их жизнь. По мере перераспределения власти и ресурсов внутри РФ это противоречие будет становиться еще более острым. Самый шаткий момент в его режиме наступил в июне, когда разногласия между армией и Вагнером, группой наемников, возглавляемой Евгением Пригожиным, близким другом Путина, переросли в откровенный мятеж. Хотя Пригожин быстро отступил и позже погиб в удобной авиакатастрофе, это стало напоминанием о том, что нелегко сбалансировать конкурирующие интересы внутри российской элиты. По мере того, как экономические потрясения усиливаются, а ресурсы становятся все более скудными, эти конфликты будут только нарастать.