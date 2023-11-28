Новый враг Украины – усталость от войны на Западе и снижение военной помощи

Конгресс США приостановил военную помощь Украине, поскольку пророссийские популисты добились успехов в Европе, пишет The Economist. Если весной поток военных поставок был широкой рекой, летом он превратился в ручей, то теперь это несколько капель слез.

Более 600 дней полномасштабной войны Америка была величайшим спасителем Украины, собирая оружие, деньги и многое другое, чтобы помочь отразить вторжение РФ. Теперь Америка стала одной из самых больших проблем Украины. Ее помощь Украине быстро заканчивается, а разброд в Конгрессе блокирует новую помощь. Никто не уверен, когда – и будет ли – она восстановлена.

Эффект уже ощущается на передовой, поскольку США пытается растянуть свои истощающиеся фонды. «Весной поток военных поставок был широкой рекой. Летом это был ручей. Теперь это несколько капель слез», — говорит один информированный украинский источник. Украине предстоит мрачная зима в условиях большой неопределенности: ее контрнаступление не смогло прорвать российские позиции; ее враг увеличивает производство оружия; а ее жизненно важный союзник парализован политическими беспорядками и отвлечен войной Израиля в секторе Газа.

Ллойд Остин, министр обороны США, посетил Киев 20 ноября, чтобы заверить Украину, что Америка будут поддерживать Украину «как сейчас, так и в будущем». Однако Остин знает, что власть над финансами принадлежит Конгрессу; а баланс сил в Конгрессе поддерживается изоляционистским крылом Республиканской партии, особенно в Палате представителей, где спикером теперь является один из их сторонников. Дважды с сентября Конгресс исключал новую помощь Украине.

Сенат пытается разблокировать помощь в декабре, прежде чем в январе снова маячит приостановка работы. Президент Джо Байден запросил дополнительный бюджет в размере $106 миллиардов, из которых $61 миллиард предназначен для Украины, а остальная часть – для Израиля и других приоритетов национальной безопасности.

Чем дольше задержка, тем больше партий погружаются в предвыборную лихорадку. Если до Рождества сделка не будет достигнута, выделение новой помощи могут отложить до выборов в ноябре 2024 года. И если Дональд Трамп станет президентом, военной помощи Украине может прийти конец. «Время — не наш друг», — говорит один мрачный проукраинский сенатор.

Публично украинские лидеры отвергают идею, что Америка может их отрезать. «Я не верю, что это произойдет», — сказал Андрей Ермак, главный помощник президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он нашел «сильную двухпартийную поддержку» во время визита в Вашингтон в этом месяце.

По американским подсчетам, после российского вторжения США предоставила Украине около $75 миллиардов общей помощи, а европейские страны в совокупности предоставили более $100 миллиардов. Но, что особенно важно, Америка по-прежнему предоставляет большую часть военной помощи, ее вклад составляет около $44 миллиардов. Пентагон заявляет, что у него осталось около $5 миллиардов в «президентских полномочиях» для снабжения Украины оружием из ее собственного арсенала, и чуть более $1 миллиарда для его пополнения. Учитывая истощение военных запасов на Западе, кризис на Ближнем Востоке и потенциальный кризис вокруг Тайваня, руководство США, возможно, не захочет отдавать больше, чем им разрешено выкупить.

Пакеты помощи для Украины сократились в среднем с более чем $1 миллиарда в месяц (и пикового значения более $5 миллиардов в январе) до $350 миллионов в октябре и всего лишь $250 миллионов в этом месяце. Отдельный банк, известный как «Инициатива содействия безопасности Украины», стоимостью более $18 миллиардов, практически исчерпался. Его использовали в основном для долгосрочных поставок американских компаний. Оружие будет продолжать поступать даже без нового пакета помощи. Небольшая сумма денег, около $25 миллионов в месяц, также пролонгируется в соответствии с действующими резолюциями.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, призвал европейские страны в случае необходимости принять на себя слабину Америки. Действительно, в последнее время они дали целый ряд новых обещаний. Германия заявила, что планирует удвоить свою поддержку Украины в следующем году до $8,5 миллиардов, а также поставит больше систем противовоздушной обороны. Нидерланды, Финляндия и Литва объявили о новых пакетах военной помощи. Но решение конституционного суда в Германии, похоже, помешает планам по увеличению помощи. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, получившая наибольшее количество мест на недавних выборах в Нидерландах, выступает против отправки оружия, поднимая вопрос о том, могут ли Нидерланды по-прежнему возглавлять коалицию по поставке самолетов F-16 в Украину. Новое правительство Словакии уже прекратило военную помощь. Украинцы обеспокоены тем, что без американского руководства европейцы могут быстро пасть духом.

В ходе артиллерийской войны Украина уже страдает от «снарядного голода», говорит Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, американского аналитического центра. По его подсчетам, летом Украина выпускала 220 000–240 000 снарядов большего калибра (152 и 155 мм) в месяц, но темпы стрельбы снижаются и упадут до 80 000–90 000 снарядов в месяц. Даже эти цифры больше, чем в настоящее время производят Америка и европейские страны — примерно 28 000 и 25 000 в месяц соответственно. Западное производство растет, и планируется утроить выпуск, но это займет год или больше, и часть продукции будут использоваться для пополнения западных запасов и поставок других. Россия опережает западные производства снарядов, и ей помогает волна поставок из Северной Кореи.

Украина пытается развивать собственную оборонную промышленность, которая была мощной в советские времена, но которой с тех пор сильно пренебрегают, не в последнюю очередь для производства 155-мм снарядов по стандартам НАТО. «Независимо от того, насколько мы наращиваем местное производство, мы будем в огромной степени зависеть от западного партнерства», — признает высокопоставленный чиновник в Киеве.

Если американская поддержка уменьшится, Украина не сможет организовать еще одно крупное контрнаступление, говорит Кофман. Она может шире использовать дроны. «Украина должна извлечь уроки из того, что сработало для России», — говорит он. «Чем сильнее ваша оборона, тем меньше снарядов и войск вам понадобится, чтобы удерживать линию обороны».

Владимир Путин, лидер России, хвастался, что без поддержки Запада Украина будет разгромлена в течение недели. Но, по мнению Джека Уотлинга из Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра, поражение, скорее всего, будет «медленным и болезненным», а не внезапным крахом. Это не так, с мрачным фатализмом отвечает Ермак: «Мы сделали свой выбор. Мы будем бороться за победу. Но, конечно, эта победа будет более быстрой, и мы спасем больше жизней, если помощь продолжится».

Читайте также: США и Германия хотят вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ