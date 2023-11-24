США и Германия хотят вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден хотят как можно скорее положить конец российско-украинской войне. Президента Украины Владимира Зеленского планируют весьма специфическим образом подвести к переговорам с кремлевским диктатором Путиным, чтобы тот пошел на жестокий компромисс, пишет BILD.

Нынешняя цель западных союзников Украины — поставить её в «стратегически выгодную переговорную позицию», сообщает BILD со ссылкой на информацию из правительственных кругов ФРГ. С этой позиции страна должна вести переговоры с путинским режимом о своём «суверенитете и территориальной целостности».

«Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сообщили BILD в правительственных кругах.

При этом политические лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия в Украину, решили действовать другим методом. Германия и США планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но в неспособна отбить оккупированные РФ территории.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — сказал BILD один из инсайдеров в правительстве Германии.