США и Германия хотят вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден хотят как можно скорее положить конец российско-украинской войне. Президента Украины Владимира Зеленского планируют весьма специфическим образом подвести к переговорам с кремлевским диктатором Путиным, чтобы тот пошел на жестокий компромисс, пишет BILD.
Нынешняя цель западных союзников Украины — поставить её в «стратегически выгодную переговорную позицию», сообщает BILD со ссылкой на информацию из правительственных кругов ФРГ. С этой позиции страна должна вести переговоры с путинским режимом о своём «суверенитете и территориальной целостности».
«Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сообщили BILD в правительственных кругах.
При этом политические лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия в Украину, решили действовать другим методом. Германия и США планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но в неспособна отбить оккупированные РФ территории.
«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — сказал BILD один из инсайдеров в правительстве Германии.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: война, германия, Джозеф Байден, канцлер Германии, компромисс, Олаф Шольц, переговоры, президент США., рф, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 16:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден хотят как можно скорее положить конец российско-украинской войне. Президента Украины Владимира Зеленского планируют весьма специфическим образом подвести к переговорам с кремлевским диктатором Путиным, чтобы тот пошел на жестокий компромисс, пишет BILD.".