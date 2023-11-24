США і Німеччина хочуть змусити Зеленського піти на переговори з РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден хочуть якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. Президента України Володимира Зеленського планують дуже специфічно підвести до переговорів з кремлівським диктатором Путіним, щоб той пішов на жорстокий компроміс, пише BILD.
Нинішня мета західних союзників України — поставити її у «стратегічно вигідну позицію переговорів», повідомляє BILD з посиланням на інформацію з урядових кіл ФРН. З цієї позиції країна має вести переговори з путінським режимом про свій «суверенітет і територіальну цілісність».
“Білий дім і канцелярія координують це питання”, – повідомили BILD в урядових колах.
При цьому політичні лідери США і Німеччини не мають наміру безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського у необхідності проведення переговорів. Натомість обидві країни як найбільші постачальники зброї в Україну вирішили діяти іншим методом. Німеччина і США планують постачати Києву саме те озброєнням і саме в тих кількостях, щоб українська армія здатна була утримувати нинішній фронт, але не здатна відбити окуповані РФ території.
«Зеленський має сам дійти розуміння того, що так далі продовжуватися не може. Без жодних підказок ззовні. Він має з власної волі звернутися до свого народу та пояснити, що переговори необхідні», — сказав BILD один із інсайдерів в уряді Німеччини.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: війна, германия, Джозеф Байден, канцлер Германии, компромисс, Олаф Шольц, переговоры, президент США., рф, сша, Украина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 16:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден хочуть якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. Президента України Володимира Зеленського планують дуже специфічно підвести до переговорів з кремлівським диктатором Путіним, щоб той пішов на жорстокий компроміс, пише BILD.".