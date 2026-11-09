Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

Чи є загроза наступу РФ у бік Дергачів чи Харкова: відповідь Задоренка

Фронт 13:18   09.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Чи є загроза наступу РФ у бік Дергачів чи Харкова: відповідь Задоренка Скриншот

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко зазначив, що ситуація на прикордонні нелегка, адже там йдуть певні бойові дії, але контрольована. Він також підкреслив, що загрози масового наступу у бік Дергачів чи Харкова немає.

“Спілкуючись з нашими військовими, які тримають цей напрямок, ми отримуємо інформацію, що дійсно, у ворога є завдання максимально невеликими групами інфільтруватися до наших населених пунктів”, – зазначив Задоренко в етері “Суспільне. Студія”.

За його даними, невеликі групи – це 2-3 особи, які заходять до околиць населених пунктів, розгортають свої прапори, російські дрони фіксують їхню присутність у населеному пункті, після чого СОУ знищують ворожі війська.

“Але картинка загальна про те, що їхня присутність в населених пунктах є, для російської внутрішньої аудиторії складає враження, що у них є певні успіхи на Харківському напрямку”, – розповів Задоренко.

Нагадаємо, про те, що ознак підготовки масштабного нового наступу на Харківщині наразі немає, говорив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Однак російські війська намагаються відновити втрачену боєздатність і посилити тиск на двох напрямках.

Читайте також: “Іскандер” починається тут: Генштаб розповів, що уразили СОУ в РФ уночі

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах
FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах
09.11.2026, 13:53
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
09.11.2026, 09:14
Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії
09.11.2026, 06:00
Удари по Балаклії та Ізюму: фото наслідків (доповнено)
Удари по Балаклії та Ізюму: фото наслідків (доповнено)
09.11.2026, 10:57
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, удари по області, немає світла
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, удари по області, немає світла
09.11.2026, 13:21
Жінка та її однорічна дитина стали жертвами домашнього тирана в Харкові
Жінка та її однорічна дитина стали жертвами домашнього тирана в Харкові
09.11.2026, 11:10

Новини за темою:

09.11.2026
РФ проривається на півночі від Харкова, Соболівку захопили двічі? Дані ISW
08.11.2026
Куди поділися мотоциклісти РФ: про ситуацію на Харківщині розповів Трегубов
08.11.2026
Підсіла в машину та загинула від FPV: удар під Харковом (оновлено)
08.11.2026
ISW пише про проблеми у РФ під Куп’янськом, ймовірно, через операцію “Велес”
07.11.2026
Засніжило: чи спробують росіяни прориватися на Харків, оцінили у ЗСУ (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи є загроза наступу РФ у бік Дергачів чи Харкова: відповідь Задоренка», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 13:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко зазначив, що ситуація на прикордонні нелегка, адже там йдуть певні бойові дії, але контрольована.".