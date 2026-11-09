Чи є загроза наступу РФ у бік Дергачів чи Харкова: відповідь Задоренка

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко зазначив, що ситуація на прикордонні нелегка, адже там йдуть певні бойові дії, але контрольована. Він також підкреслив, що загрози масового наступу у бік Дергачів чи Харкова немає.

“Спілкуючись з нашими військовими, які тримають цей напрямок, ми отримуємо інформацію, що дійсно, у ворога є завдання максимально невеликими групами інфільтруватися до наших населених пунктів”, – зазначив Задоренко в етері “Суспільне. Студія”.

За його даними, невеликі групи – це 2-3 особи, які заходять до околиць населених пунктів, розгортають свої прапори, російські дрони фіксують їхню присутність у населеному пункті, після чого СОУ знищують ворожі війська.

“Але картинка загальна про те, що їхня присутність в населених пунктах є, для російської внутрішньої аудиторії складає враження, що у них є певні успіхи на Харківському напрямку”, – розповів Задоренко.

Нагадаємо, про те, що ознак підготовки масштабного нового наступу на Харківщині наразі немає, говорив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Однак російські війська намагаються відновити втрачену боєздатність і посилити тиск на двох напрямках.