Российские РЭБ на фронте ослепляют дроны ЗСУ, ракеты «Эскалибур» и даже Нimars

Все внимание сконцентрировано на том, что Украине в ее длительной освободительной борьбе за свои территории от оккупации войск РФ нужна техника: танки, истребители, ракеты, батареи ПВО, артиллерия и огромное количество боеприпасов. Но менее обсуждаемая слабость заключается в электронной войне (РЭБ); проблема, к решению которой западные сторонники Украины до сих пор не проявили особого интереса, пишет The Economist.

Россия много лет уделяла «огромное внимание» использованию своего военно-промышленного комплекса для производства и разработки впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия НАТО, говорит Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

А Украина, по словам ее главнокомандующего генерала Валерия Залужного, оказалась в начале войны преимущественно с системами РЭБ советских времен. Первоначально это несоответствие имело лишь ограниченное влияние, но со временем РФ смогла разместить свои огромные средства РЭБ там, где они могут оказать наибольший эффект.

В марте Украина обнаружила, что снаряды «Эскалибур» с GPS-наведением внезапно начали промахиваться мимо цели из-за российских помех. Нечто подобное начало происходить с управляемыми бомбами jdam-er, которые Америка поставила ВВС Украины, а украинские ракеты дальнего действия gmlrs, запускаемые Нimars, также начали промахиваться по целям. В некоторых регионах большинство снарядов gmlrs теперь сбиваются с пути.

Еще большее беспокойство вызывает растущая способность российских систем РЭБ противостоять множеству дешевых беспилотников, которые Украина использует для самых разных задач: от разведки поля боя и связи до взрывов при ударе по таким целям, как танки или командные узлы.

Украина подготовила армию из примерно 10 000 пилотов дронов, которые теперь постоянно участвуют в игре в кошки-мышки с все более искусными российскими операторами РЭБ. Любимые дроны дешевы, стоят около $1000 каждый, и Украина производит их в огромных количествах. Однако потери от российских РЭБ, которые выводят из строя системы наведения или блокируют связь радиоуправления со своими операторами, порой достигают более 2000 БПЛА в неделю. Пораженные дроны бесцельно парят, пока у них не разрядятся батареи и они не упадут на землю.

Ни повысить устойчивость дронов к помехам, ни наделить их искусственным интеллектом, позволяющим летать без живой связи с человеком-оператором, пока невозможно. Количество по-прежнему побеждает качество, но и здесь у РФ может быть преимущество. Небо над полем боя теперь заполнено российскими дронами. По оценкам украинских солдат, в районе Бахмута РФ размещает в два раза больше штурмовых дронов, чем ВСУ.

Растущий успех РФ в войне беспилотников частично объясняется плотностью систем РЭБ, которые она способна разместить благодаря многолетним инвестициям. В отчете, опубликованном в мае Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом из лондонского аналитического центра, говорится, что россияне размещают одну крупную систему РЭБ каждые 10 км вдоль линии фронта. Они считают, что из всех российских систем РЭБ особенно опасен для украинских дронов автомобильный «Шиповник-Аэро» (на фото). Система имеет радиус действия 10 км и может взять на себя управление дроном, одновременно получая координаты места его пилотирования с точностью до метра для передачи на артиллерийскую батарею.

Стартовав с гораздо более низкого уровня технических и оперативных возможностей, Украина изо всех сил пытается разработать собственные РЭБ, которые могли бы противостоять российским. Некоторый прогресс есть. Развертывается общенациональная система «Покрова». Он может подавлять спутниковые навигационные системы, такие как российская Глонасс, так и подделывать их, заменяя подлинные сигналы ложными, заставляя ракету думать, что она находится там, где ее нет.

«Покрова» должна быть очень эффективна против барражирующих боеприпасов «Шахед-136» иранской разработки, но в меньшей степени против крылатых ракет, которые больше полагаются на системы сопоставления с местностью, которые сравнивают землю с библиотекой сохраненных изображений, а не полностью направляются по ней. Наряду с «Покровой» появляются и так называемые системы «Франкенштейн», слепленные с типично украинской изобретательностью путем объединения советских систем с более современными технологиями.

Но чего не хватает, так это помощи со стороны западных союзников Украины, когда дело доходит до борьбы с РФ в области РЭБ. Джонс говорит, что, что касается Америки, ситуация вряд ли изменится. РЭБ попадает в категорию передачи технологий, ограниченной режимом экспортного контроля, который жестко контролируется Госдепом.

Нико Ланге, эксперт по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, настроен столь же пессимистично. Во-первых, он подозревает, что возможности НАТО могут быть не такими хорошими, как у РФ. Хуже того, когда дело доходит до новейших систем – существует некоторое нежелание, особенно со стороны американцев, показать РФ свою силу. Потому что полезную информацию, например, о частотах и используемых американцами методах переключения каналов, скорее всего, передадут китайцам.

По словам Ланге, Запад мог бы помочь напрямую, использовав свои беспилотники дальнего действия для более систематического сбора данных о российских методах помех, а также работать с украинцами над разработкой средств противодействия им. В противном случае создается впечатление, что Украине суждено решать проблему РЭБ в самостоятельно.