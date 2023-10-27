На Купянском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ (видео)

Пограничники «Сталевого кордону» опубликовали видео успешного удара по технике оккупантов на Купянском направлении.

«Во время аэроразведки на Купянском направлении бойцы «Сталевого кордону» совместно с бойцами ВСУ обнаружили вражескую станцию РЭБ. С помощью дрона-камикадзе она эффектно уничтожена. Ищем новые цели», — подписали видео в telegram Госпогранслужбы Украины.

Ранее пограничники, участвующие в обороне на Купянском направлении сообщали, что пленные россияне признаются: им ставят задачу «убить хотя бы одного украинца».