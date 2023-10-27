На Купянском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ (видео)
Фото: скриншот
Пограничники «Сталевого кордону» опубликовали видео успешного удара по технике оккупантов на Купянском направлении.
«Во время аэроразведки на Купянском направлении бойцы «Сталевого кордону» совместно с бойцами ВСУ обнаружили вражескую станцию РЭБ. С помощью дрона-камикадзе она эффектно уничтожена. Ищем новые цели», — подписали видео в telegram Госпогранслужбы Украины.
Читайте также: “Какой Купянск? Даже Ивановку взять не могут!” – откровения оккупанта (аудио)
Ранее пограничники, участвующие в обороне на Купянском направлении сообщали, что пленные россияне признаются: им ставят задачу «убить хотя бы одного украинца».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: знищили, пограничники, РЭБ, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники «Сталевого кордону» опубликовали видео успешного удара по технике оккупантов на Купянском направлении".