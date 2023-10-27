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На Купянском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ (видео)

Происшествия 11:57   27.10.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ (видео) Фото: скриншот

Пограничники «Сталевого кордону» опубликовали видео успешного удара по технике оккупантов на Купянском направлении.

«Во время аэроразведки на Купянском направлении бойцы «Сталевого кордону» совместно с бойцами ВСУ обнаружили вражескую станцию РЭБ. С помощью дрона-камикадзе она эффектно уничтожена. Ищем новые цели», — подписали видео в telegram Госпогранслужбы Украины.

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Ранее пограничники, участвующие в обороне на Купянском направлении сообщали, что пленные россияне признаются: им ставят задачу «убить хотя бы одного украинца».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 11:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники «Сталевого кордону» опубликовали видео успешного удара по технике оккупантов на Купянском направлении".