Им ставят задачу убить хотя бы 1 украинца — пограничник о враге под Купянском
Начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов в эфире нацмарафона рассказал, что сообщают на допросах россияне, попавшие в плен под Купянском.
«Если говорить о Купянском направлении, то сейчас враг применяет тактику: группами до 30 человек, без тяжелой техники – личный состав просто идет мясом. По результатам опроса пленных мы получили информацию, что им ставится задача любой ценой убить хотя бы одного украинца, тогда будет считаться, что задача выполнена. Но все попытки, все намерения вести атаки и штурмовые действия у них идут насмарку. Они потеряли очень много личного состава», — поделился Шевцов.
По его словам, основные цели россиян на Купянском направлении остаются неизменными — выйти на левый берег реки Оскол и захватить Купянск и Купянск-Узловой.
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Пограничник отметил, что только за сутки Силы обороны отразили более 25 атак на Купянском направлении. И такая динамика сохраняется в течение недели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, гпсу, купянское направление, пограничник, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов в эфире нацмарафона рассказал, что сообщают на допросах россияне, попавшие в плен под Купянском".