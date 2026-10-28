ГСЧС показала фото и видео с места ночных «прилетов» в Основянском районе

Ночью россияне ударили по Основянскому району Харькова. На месте «прилетов» бушевали пожары, есть информация о пострадавших, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте ударов начались масштабные пожары.

В результате «прилетов» пострадали пятеро жителей, среди них – четырехлетний ребенок.

«В результате попадания загорелись двухэтажный многоквартирный и частный жилые дома, дворовые сооружения и три производственных здания. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.

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Также повреждены многоэтажки, гаражи и авто.

«На месте происшествия под угрозой повторных ударов работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города», – добавили пожарные.

Напомним, 28 октября россияне выпустили БпЛА по многоэтажке в Основянском районе Харькова. Оккупанты атаковали Харьков около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, уточнил Олег Синегубов.

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