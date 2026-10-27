Трое людей погибли за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

Трое погибших и восемь пострадавших – таковы последствия российских обстрелов на Харьковщине за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли мужчины 41 и 60 лет, получили ранения 60-летняя женщина и 77-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 61-летний мужчина и 17-летняя девушка; в пос. Шевченко погибла 74-летняя женщина, получил острую реакцию на стресс 74-летний мужчина; в пос. Ольшаны Солоницевской громады ранены двое 58-летних мужчин, получила острую реакцию на стресс 77-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в лесу возле с. Кутузовка Ольховской громады получил ранения 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

три РСЗО;

КАБ;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

три fpv-дрона;

111 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Купянском, Харьковском и Лозовском районах.