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Трое людей погибли за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

Происшествия 08:47   27.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Трое людей погибли за сутки на Харьковщине из-за ударов РФ

Трое погибших и восемь пострадавших – таковы последствия российских обстрелов на Харьковщине за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли мужчины 41 и 60 лет, получили ранения 60-летняя женщина и 77-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 61-летний мужчина и 17-летняя девушка; в пос. Шевченко погибла 74-летняя женщина, получил острую реакцию на стресс 74-летний мужчина; в пос. Ольшаны Солоницевской громады ранены двое 58-летних мужчин, получила острую реакцию на стресс 77-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в лесу возле с. Кутузовка Ольховской громады получил ранения 43-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • три РСЗО;
  • КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • три fpv-дрона;
  • 111 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Купянском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 08:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое погибших и восемь пострадавших – таковы последствия российских обстрелов на Харьковщине за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".