Собрал возле дома: грибами отравился мужчина на Харьковщине

На Харьковщине зафиксировали первый с начала года случай отравления дикорастущими грибами. В больницу госпитализировали пожилого мужчину, сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что житель Солоницевской громады съел жареные дикорастущие грибы неизвестного происхождения, которые собрал возле своего дома. Первые проявления отравления возникли ночью, через шесть часов после употребления.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила больного в отделение интенсивной терапии Областного клинического центра инфекционных и социально значимых заболеваний с диагнозом «отравление грибами». Сейчас пострадавший продолжает симптоматическое лечение в стационаре. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

Специалисты в который раз призвали не брать грибы, если нет уверенности, что они съедобны.

Напомним, сезон «тихой охоты» сейчас в разгаре, но, предупреждали в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, поход в лес может закончиться отравлением. Чтобы этого не произошло, специалисты дали несколько советов.